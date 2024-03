Grand Seiko Europe Chef Bondoux: "Wir wollen eine der begehrtesten Marken werden"

Frédéric Bondoux :

Die erste Herausforderung war der Aufbau des Vertriebs in ganz Kontinentaleuropa in Form eines für unser Preissegment relevanten und zugleich selektiven Händlernetzes. Weltweit haben wir bereits 106 POS in 15 verschiedenen Ländern. Die zweite Herausforderung ist natürlich die Markenbekanntheit, da Grand Seiko in den meisten Ländern Europas überhaupt erst seit drei Jahren vertreten ist - in Österreich ein bisschen länger. Wir beabsichtigen aber ganz klar, eine der begehrtesten Marken in unserem Segment zu werden.