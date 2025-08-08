„Wir brauchen digitale Souveränität made in Europe“

CAROLINE GAGER-PALFY :

Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Nachhaltigkeit und der Immobilienbranche. In dieser Zeit bin ich mit klassischen Tools wie Suchmaschinen oder LinkedIn an Grenzen gestoßen – vor allem, wenn es um gezielte Vernetzung oder das Auffinden relevanter Informationen ging. Ich hatte weder die Zeit für jedes Nachhaltigkeitsevent noch einen guten Überblick über alles Relevante. So entstand die Idee: Wenn wir die Transformation wirklich schaffen wollen, brauchen wir Social Media. Aber neu gedacht.