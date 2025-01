„Daten sind relevanter denn je!“

TREND: Außenwerbung befindet sich in einem Allzeithoch. International, aber auch in Österreich wird am Out-of-Home-Sektor heuer ein Plus erwartet. Welche Gründe hat der Boom?

Franz Solta: Das Mediennutzungs­verhalten hat sich in den letzten Jahren wesentlich verändert. Die Etats, die früher häufig in Printmedien und ins Fernsehen gingen, sind in Bewegung geraten. Verschiebungen, die unter anderem auch dem OOH-Segment zu Gute kommen. Zudem wird Außenwerbung als sympathisches Werbemedium wahrgenommen, weil es nicht stört und niemanden belästigt, aber dennoch gesehen wird. Aktuell hat OOH-Werbung einen Anteil von 8,3 Prozent am Gesamtmarkt laut Focus Werbebilanz.

Und wo wollen Sie hin? Mein mittelfristiges Ziel für die nächsten drei Jahre ist es, diesen Anteil auf zehn Prozent Markt­anteil zu steigern. Das müsste eigentlich relativ gut machbar sein.

Nicht selbstverständlich in der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtlage … Zwei Rezessionsjahre in Folge gab es in der Geschichte der Zweiten Republik tatsächlich noch nie. Aber das Außenwerbegeschäft ist in der glücklichen Lage, mit soliden Zahlen, neuen Strategien und neuen ­Technologien Wachstum zu erzeugen.

Welche Rolle spielt digitale Out-of-Home-Werbung dabei? Durch die Digitalisierung haben sich komplett neue Möglichkeiten aufgetan, Werbungen zu buchen und zielgruppengerecht auszuspielen. In Österreich wächst digitale Out-of-Home-Werbung jährlich fast um ein Viertel und macht mittlerweile fast 30 Prozent der Außenwerbung aus. Im internationalen Vergleich hinken wir da aber ein wenig nach.

Obwohl die Gewista eigentlich mit ihrer Tochterfirma Infoscreen bereits Ende der 1990er-Jahre ins Digitalsegment eingestiegen ist? Wir haben sicher Pionierarbeit geleistet und dieses Segment getrieben, aber Mitbewerber:innen und kleinere Player sind erst seit ein paar Jahren verstärkt im Digitalsegment zu sehen. Das hat mit den technischen Entwicklungen zu tun, aber auch die Fantasie und Kreativität, wie diese neuen Werbemedien effektiv bespielt werden können, wurde größer. Zudem ist es kleineren Anbietern gelungen, mit guten Konzepten zu punkten. Ich merke das auch, wenn ich mit Media-Agenturen spreche. Die schätzen die ­entstandene Angebotsvielfalt.

In diesem Kontext kommt die Gründung des Verbands Out of Home Austria, dessen erster Präsident Sie sind, genau zum richtigen Zeitpunkt. Was will OOHA? Dieser Zusammenschluss der Außenwerbe­medien ist ein Meilenstein in Sachen ­Zusammenarbeit und aktiver Gestaltung von Werbung im öffentlichen Raum. Die Verbandsmitglieder haben sich dabei auf einheitliche Messstandards für moderne Reichweitenforschung verständigt. Für analoge Außenwerbung gab es immer schon gutes Zahlenmaterial. Durch den Outdoor Server Austria, OSA, den es seit mehr als zehn Jahren für analoge Werbeträger gibt, hat man erstmals auch für digitale OOH-Kampagnen valide Vergleichsdaten. Ein Riesenvorteil für Kund:innen und Agenturen, dass alle Marktanbieter mit gleichen Kriterien gemessen werden. Das ist für ein weiteres Wachsen des OOH-Segments am Werbemarkt essenziell. Daten sind relevanter denn je.