Der 120-Stunden-Profit: Warum Österreichs Unternehmer 2026 ihre Zeit zurückfordern

In der österreichischen KMU-Landschaft hat sich ein stiller Wandel vollzogen. Während globale Marktentwicklungen die Schlagzeilen dominieren, kämpfen die über 362.000 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und tausende KMU im Land mit einer ganz persönlichen Herausforderung: der Bürokratie-Falle. Das aktuelle EPU-Stimmungsbarometer1) verdeutlicht das Problem: Rund 45 % der Unternehmer fühlen sich durch administrative Aufgaben massiv belastet . Im Durchschnitt fließen monatlich fast zehn Stunden in die reine Verwaltung . Das sind 120 Stunden im Jahr, die für Strategie, Kundenakquise oder schlicht für die Lebensqualität fehlen.

Für Entscheidungsträger und Selbstständige, die ihren Betrieb eigenständig leiten, stellt dieser administrative Leerlauf einen massiven Hebel zur Steigerung der Rentabilität dar. Es ist Zeit für eine Bestandsaufnahme: Wie viel Zeit lässt sich durch den Einsatz spezialisierter Software tatsächlich zurückgewinnen?