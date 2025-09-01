Sieg für Datenschützer: Google muss YouTube-Daten offenlegen

Die Österreichische Datenschutzbehörde hat Google zur Offenlegung seiner von der Videoplattform YouTube gespeicherten Daten verpflichtet. Das geht aus einer Mitteilung der Datenschutzorganisation noyb hervor. Diese hatte bereits im Jänner 2019 eine Beschwerde gegen die unzureichende Datentransparenz der Online-Konzerns eingelegt.

Die vom österreichischen Juristen Max Schrems gegründete Organisation hatte Google vorgeworfen, Informationen über den Zweck der Verarbeitung, Speicherfristen, Datenempfänger und verwendete Tracking-Cookies den Betroffenen nicht zur Verfügung gestellt zu haben. Damit sei Google seinen Verpflichtungen aus Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unzureichend nachgekommen. Wie die Datenschutzbehörde in ihrer Entscheidung nun bemängelte, sei die Bereitstellung der personenbezogenen Daten durch Google in mehreren Online-Tools, in für Laien schwer lesbaren Dateiformaten und ohne Garantie auf Vollständigkeit nicht mit den Anforderungen des DSGVO vereinbar.