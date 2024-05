KI und Datenschutz: Leitfaden der Datenschutzbehörde DSB

Den grundsätzlichen Rechtsrahmen für den Einsatz und die Nutzung von KI-Systemen und generativen KI-Lösungen von gibt der EU AI-Act, Deutsch: EU-Verordnung über Künstliche Intelligenz (KI-VO) vor. Das KI-Gesetz ist Teil eines umfassenderen Pakets politischer Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung vertrauenswürdiger KI, zu dem auch das KI-Innovationspaket und der koordinierte KI-Plan gehören.

Die KI-Verordnung ist noch nicht in Kraft, sie wird zwei Jahre nach der finalen Verabschiedung in Kraft treten. Es gibt aber politischen Konsens über ihren Inhalt. Das Europäische AI-Büro, das im Februar 2024 in der Kommission eingerichtet wurde, überwacht die Durchsetzung und Umsetzung des KI-Gesetzes mit den Mitgliedstaaten.