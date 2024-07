KI in Unternehmen: alternativlos, aber sorgenbesetzt

Aus Unternehmenssicht ist es jedenfalls ein Must, sich mit KI-Technologien zu befassen, und das nicht nur um dem Fachkräftemangel besser begegnen zu können. Europaweit gab im Rahmen der EY-Erhebung fast die Hälfte der Manager:innen (45 %) an, dass sie durch den Einsatz von KI Kosten einsparen oder ihren Gewinn steigern konnten – oder beides. Was im Umkehrschluss bedeutet: Unternehmen, die nicht auf KI setzen, werden an Profitabilität und somit auch an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Zach: „KI wird weiter die Unternehmenswelt revolutionieren. Ob Front Runner oder late to the party – das haben Unternehmen selbst in der Hand. Darum gilt es, Wissens- und Anwendungslücken zu schließen, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren. In den Händen qualifizierter und gut geschulter Mitarbeitender kann KI ein mächtiges Werkzeug sein, das enorme Produktivitätssteigerungen verspricht. Wenn Unternehmen heute in KI-Fähigkeiten investieren, können sie sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld als Marktführer positionieren.“