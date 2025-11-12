adesso: „Viele Unternehmen überdenken ihre IT-Strategie“

Reto Pazderka :

Die Frage hat man mir zuletzt sehr oft gestellt. Es sind mehrere Faktoren: Zum einen haben wir tatsächlich einen prestigeträchtigen großen Kunden neu ins Boot holen können. Zum anderen haben wir in den letzten Jahren das Unternehmen personell so gut aufgestellt, dass wir wirklich viel weiterbringen. Was mich besonders freut: Ich habe keine einzige Eskalation oder Projekthavarie am Tisch. Alle unsere Projekte laufen in Budget, in Time und in Quality. Das ist etwas, das man sich als Team über Jahre hart erarbeiten muss.