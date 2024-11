adesso: „Fahren die Ernte der letzten Jahre ein“

Reto Pazderka :

Die Erkenntnis, dass man sein Firmenwissen im engeren und weiteren Sinn besser zugänglich machen kann, haben mittlerweile doch fast alle verstanden. Was früher in Kursen weitergegeben wurde, kann heute weitgehend mit der Maschine trainiert werden. Da gibt es gute Beispiele, und wir profitieren hier stark von der Gruppe in Deutschland, die beeindruckende Projekte in der Umsetzung hat.