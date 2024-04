A1 will "Maut" für Streaminganbieter wie Netflix

"Gemäß den Schätzungen der RTR investieren die Telekommunikationsunternehmen in Österreich am aktuellen Rand (2022) nicht ganz 850 Mio. EUR in den Ausbau technischer Netzinfrastruktur. Unter konstanter Fortschreibung dieser Summe würde es bis in das Jahr 2033 dauern, bis die Versorgung mit Gigabit-fähiger Netzinfrastruktur in Österreich flächendeckend realisiert wäre. Soll dieses breitbandpolitische Ziel wie ursprünglich intendiert bereits 2030 erreicht werden, bedarf es investitionsbeschleunigender Maßnahmen.

Um die Investitionslücke von ungefähr 2,5 Mrd. EUR (per 2030) zu schließen, bietet sich entweder ein Finanzierungsbeitrag seitens der OTTS (Over-The-Top-Dienstleister) und/oder privater Finanzinvestoren und/oder eine Aufstockung der staatlichen Beihilfen, um die Investitionsbereitschaft der Telekommunikationsunternehmen durch finanzielle Anreize zu erhöhen, an."