Wie die Zementindustrie klimaneutral werden will

Im Besprechungsraum von Haimo Primas, CEO von Holcim Österreich, tickt die Uhr. Das Geräusch kommt nicht nur vom analogen Zeitmesser, der das Interieur des modernen, weiß gestalteten Büros der Holcim-Österreich-Zentrale mit Blick auf die WU Wien stilistisch durchbricht. In der Industrie, in der der Zement-Marktführer tätig ist, tickt die Uhr seit Längerem sehr vernehmbar.

Denn noch ist in Österreich die Speicherung von CO 2 , das unvermeidbar in der Produktion des Baustoffs entsteht, verboten. Um bis zum Auslaufen der Gratis-CO 2 -Zertifikate 2034 die Speichermöglichkeiten aufgestellt zu haben, muss in den kommenden Monaten das Verbot fallen, fordert der Betriebswirt: „Wenn wir das nicht schaffen, werden wir von anderen Ländern überholt werden.“ Nachsatz: „Wenn es bei uns noch keine Klarheit gibt, wann eine Investition möglich ist, wird der Eigentümer anderswo investieren.“

Holcim Österreich ist die Tochter des Schweizer Beton- und Zementriesen. In Österreich werden 350 Mitarbeiter:innen beschäftigt, das größte Zementwerk des Landes im niederösterreichischen Mannersdorf und ein Werk im südsteirischen Retznei betrieben (...)