Der Mann des Jahres: Gabriel Felbermayr

In seiner Zeit als Wirtschaftsforscher in Deutschland nannte Gabriel Felbermayr vor Jahren Russland nach einer Attacke gegen den Regimekritiker Alexei ­Nawalny einen Schurkenstaat. Kurz darauf „kam es dicke“, wie er – immer noch emotional bewegt – erzählt. Russische Trolle und von Moskau finanzierte Putin-Fans starteten eine Hetzkampagne gegen ihn über digitale Medien. Zeitweise musste das Haus, in dem er damals mit Familie wohnte, von der Polizei überwacht werden, weil Fotos seiner Kinder auftauchten. Der Schurkenstaat klopfte an seine Tür. „Kein anderes Erlebnis hat mich bislang so mitgenommen und erschüttert“, sagt der Ökonom, der prinzipiell russlandfreundlich ist, die Sprache des Landes gelernt und sich für die Idee einer Freihandelszone von Lissabon bis Wladiwostok eingesetzt hat.