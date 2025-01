Ist das, was jetzt wahrscheinlich kommt, aus Sicht der Wirtschaft besser als das, was gescheitert ist? Als Unternehmer könnte ich auf den ersten Blick sagen: sehr wahrscheinlich ja. Als verantwortungsvoller Staatsbürger, Politiker und Unternehmer, muss ich sagen: Ich bin mir nicht mehr so sicher. Der Patient österreichische Wirtschaft ist in bedrohlichem Zustand. Kurzfristig fressen die Kosten für Energie und Personal die Wettbewerbsfähigkeit auf, langfristig bedrohen strukturelle Probleme die Überlebensfähigkeit. Und auch die Umwelt trägt keine gute Luft zur Genesung bei. Wie können wir als kleine Binnenvolkswirtschaft angesichts eines Europa im Krisenmodus, globaler Handelskriege und neuer militärischer Kriege gesund werden? Machen wir uns nichts vor – selbst die beste Bundesregierung aller Zeiten könnte nur bei der Notversorgung assistieren und für die langfristige Genesung die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Schlechte Politik aber gefährdet die Heilung massiv und würde im schlimmsten Fall dem Patienten die notfallmedizinischen Geräte abdrehen.

