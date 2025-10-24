Langlebig aus Prinzip

Wenn Sophie Blaha über Nachhaltigkeit spricht, tut sie das mit ruhiger Überzeugung. „Schon in den 1990er-Jahren war uns bewusst, dass verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen kein Trend, sondern eine Frage der Haltung ist“, sagt die Geschäftsführerin des österreichischen Familienunternehmens. Drei Jahrzehnte später gilt BLAHA OFFICE in der Büromöbelbranche als Vorreiter nachhaltiger Produktion – und als einziger des Landes mit EMAS-Zertifizierung.

Die europäische EMAS-Zertifizierung steht für Transparenz und Selbstverpflichtung, die über gesetzliche Standards hinausgehen. Seit 2014 veröffentlicht das Traditionsunternehmen jährlich seine Umweltergebnisse, lässt sich extern prüfen und passt Prozesse laufend an. „Nachhaltigkeit ist nichts Statisches“, betont Sophie Blaha. „Sie ist ein Prozess des Lernens, bei dem wir uns immer ­wieder fragen, ob wir genug tun.“

Nachhaltige Geschichte.

BLAHA OFFICE ist stolz auf seine Wurzeln. 1955 fertigte man etwa den Stuhl 103 P, einen Klassiker, der bis heute produziert wird, seit 2014 mit zeitgemäßer Formensprache. Auch das ist Teil des Prinzips Langlebigkeit: Bewährtes bleibt, wird aber weitergedacht. So ist aus der einst kleinen Werkstatt ein modernes Möbelunternehmen geworden, das heute Arbeitswelten plant und umsetzt. Und doch ist eines gleich geblieben: das Bewusstsein für Herkunft und Handwerk. „Wir sind und bleiben ein Familienbetrieb mit regionaler Verankerung und einem klaren Bekenntnis zu Qualität und Verantwortung“, sagt Sophie Blaha, die Unternehmensführung an der FH Wien studierte und später dann ihr Wissen an der renommierten Parsons School of ­Design in Manhattan, NYC, vertiefte.

Beim Büromöbelhersteller ist Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag. Das beginnt bei den Materialien. Spanplatten, Stahlrohre oder Dämmstoffe kommen, wo immer möglich, aus der Region, um Transportwege kurz zu halten. Verarbeitet werden langlebige, nachwachsende und recycelbare Rohstoffe. „Wir wählen Materialien ­danach aus, wie sie sich in den Lebenszyklus unserer Produkte einfügen“, erklärt ­Sophie Blaha. Auch Verpackung und Logistik folgen dem Kreislaufgedanken: Möbel werden fast ohne Einwegverpackung ausgeliefert, geschützt nur durch wiederverwendbaren Kantenschutz. ­Abfälle werden sortenrein getrennt, Mengen und Materialien veröffentlicht das Unternehmen offen im EMAS-Bericht – Nachvollziehbarkeit statt PR-Rhetorik also.