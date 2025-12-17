Komplett durchgeplant

Konsequent weiterentwickelt.

Wobei die Entscheidung, das Geschäfts­modell zu erweitern, nicht abrupt entstanden ist, sondern sich aus der täglichen Projektarbeit entwickelte. „In den vergangenen Jahren haben wir in vielen Fällen bereits Gesamtlösungen umgesetzt und dabei gemerkt, wie stark der Wunsch nach einem einzigen Ansprechpartner ist“, erklärt Sophie Blaha. Planung, Beratung, Produktion, Lieferung und Montage gehörten schon bisher zu den Stärken des Unternehmens. Neu ist nun die koordinierende Rolle, die auch angrenzende Gewerke wie Lichtplanung, Medientechnik, Bodenarbeiten oder Malerleistungen einschließt.

Die Entwicklung ist eine Reaktion auf einen anspruchsvoller werdenden Markt. „Gerade in einem herausfordernden Umfeld ist es wichtig, sich flexibel und zukunftssicher aufzustellen“, ist sich Sophie Blaha sicher. So wird aus einzelnen Möbelprodukten heute eine komplette Arbeitswelt, die dann zu einem Fixtermin umgesetzt wird. Das reduziert Abstimmungsaufwand und schafft Klarheit in der Verantwortung. In der Praxis bedeutet die neue Rolle, dass Blaha während des gesamten Projekts der zentrale Ansprechpartner bleibt.

​Die beteiligten Partnerunternehmen werden dabei nach Qualitätskriterien wie Schnelligkeit, Regionalität, Nachhaltigkeit und Flexibilität ausgewählt. „Wir wollen, dass jedes Detail perfekt abgestimmt ist. Deshalb koordinieren wir alle Leistungen engmaschig und stellen sicher, dass auch neue Dienstleistungen unseren Standards entsprechen“, erklärt Sophie Blaha.