Komplett durchgeplant

Leere Wände, kahler Boden: Aus nichts entsteht bei BLAHA OFFICE eine fertige Arbeitswelt. Und der niederösterreichische Büromöbelhersteller will mehr und ist nun ganz offiziell Komplettanbieter.
Am Anfang ist meistens einmal nichts. Die Wände sind kahl, der Boden leer und rundherum ein Umfeld voller Ödnis. Tritt dann BLAHA OFFICE auf den Plan, verändert sich das Schritt für Schritt, und es entsteht eine gut durchdachte und penibel geplante Arbeitswelt. Möbel, Licht, Farben und Technik fügen sich zu einem stimmigen Ganzen. Mittendrin die Büromöbel des traditionsreichen Familienunternehmens und die Erkenntnis, dass sich der niederösterreichische Büromöbelhersteller mittlerweile zu einem Anbieter entwickelt hat, bei dem viele Gestaltungsfäden zusammenlaufen.
„Unsere Kundinnen und Kunden wollen heute eine Lösung aus einer Hand von Bodenbelägen über Beleuchtung bis hin zur Möblierung“, sagt Sophie Blaha, die Geschäftsführerin des österreichischen Familienunternehmens. Die 33-Jährige führt BLAHA OFFICE in dritter Generation und bringt dafür eine fundierte Mischung aus Wirtschaft und Design ein. Nach dem Studium der Unternehmensführung an der FH Wien vertiefte Sophie Blaha ihr Wissen an der Parsons School of Design in Manhattan, New York City. Diese Kombination prägt den Weg des Unternehmens und macht verständlich, warum BLAHA OFFICE seine Rolle neu definiert und sich in Richtung Komplettanbieter entwickelt.
Konsequent weiterentwickelt.
Wobei die Entscheidung, das Geschäftsmodell zu erweitern, nicht abrupt entstanden ist, sondern sich aus der täglichen Projektarbeit entwickelte. „In den vergangenen Jahren haben wir in vielen Fällen bereits Gesamtlösungen umgesetzt und dabei gemerkt, wie stark der Wunsch nach einem einzigen Ansprechpartner ist“, erklärt Sophie Blaha. Planung, Beratung, Produktion, Lieferung und Montage gehörten schon bisher zu den Stärken des Unternehmens. Neu ist nun die koordinierende Rolle, die auch angrenzende Gewerke wie Lichtplanung, Medientechnik, Bodenarbeiten oder Malerleistungen einschließt.
Die Entwicklung ist eine Reaktion auf einen anspruchsvoller werdenden Markt. „Gerade in einem herausfordernden Umfeld ist es wichtig, sich flexibel und zukunftssicher aufzustellen“, ist sich Sophie Blaha sicher. So wird aus einzelnen Möbelprodukten heute eine komplette Arbeitswelt, die dann zu einem Fixtermin umgesetzt wird. Das reduziert Abstimmungsaufwand und schafft Klarheit in der Verantwortung. In der Praxis bedeutet die neue Rolle, dass Blaha während des gesamten Projekts der zentrale Ansprechpartner bleibt.
Die beteiligten Partnerunternehmen werden dabei nach Qualitätskriterien wie Schnelligkeit, Regionalität, Nachhaltigkeit und Flexibilität ausgewählt. „Wir wollen, dass jedes Detail perfekt abgestimmt ist. Deshalb koordinieren wir alle Leistungen engmaschig und stellen sicher, dass auch neue Dienstleistungen unseren Standards entsprechen“, erklärt Sophie Blaha.
Projekte und Tradition.
Die hohe Qualität der Umsetzung zeigt sich in unterschiedlichen Projekten. Für die traditionsreiche Sektkellerei Schlumberger entwickelte Blaha eine vollständige Einrichtungslösung, die Empfangsbereiche, Büros, Rückzugsräume und einen anspruchsvollen Verkostungsraum umfasst. „Beim Interior Design ging es darum, eine Umgebung zu schaffen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist“, sagt Sophie Blaha. Die Verbindung aus klarem Design und ergonomischen Anforderungen wurde hier besonders sichtbar.
Auch im Projekt der Hans(wo)men Group, der ersten Adresse für erfolgreiche Start-up-Investments, zeigt sich, wie stark der neue Fokus auf ganzheitliche Räume wirkt. Durch die enge Verzahnung von Möblierung, Materialwahl und Funktion entstand ein Umfeld, das die Identität des Unternehmens als High-Performance-Office spürbar transportiert.
Die Rolle als Komplettanbieter verändert BLAHA OFFICE, die Kunst ist es, dabei den Wurzeln treu zu bleiben. Und vieles ist ohnehin tief in der Firmen-DNA verankert. Seit Jahrzehnten gilt im Unternehmen etwa der Anspruch, Verantwortung über das gesamte Projekt hinweg zu übernehmen. Das zeigt sich etwa darin, dass Lieferung und Montage mit eigenen Teams und eigenen Lkw erfolgen. „Wer etwas schafft, trägt es auch bis zum Ende“, beschreibt Sophie Blaha diese Haltung.
Ausblick.
Dabei wird über den eigenen Lieferhorizont hinausgedacht. Etwa mit einer Zero-Waste-Logistik, die mit wiederverwendbaren Verpackungen und individueller Tourenplanung einen nachhaltigen Anspruch unterstreicht. „Wir wollen Transporte so effizient wie möglich gestalten und dabei die Umwelt schonen“, sagt Sophie Blaha. Digitale Werkzeuge, KI-basierte Tools und automatisierte Planungssysteme sollen künftig die gesamte Wertschöpfungskette unterstützen. „Unsere Vision ist eine Logistik, die sich in Echtzeit steuern lässt und sowohl der Umwelt als auch unseren Kundinnen und Kunden zugutekommt“, erläutert die Geschäftsführerin. Ein strategischer Vorteil im Komplettanbieterbusiness.
Letztlich ist der Schritt zum Komplettanbieter für BLAHA OFFICE aber weniger ein Bruch als eine konsequente Weiterentwicklung. Aus einem Möbelhersteller wird ein Unternehmen, das Arbeitswelten gestaltet und dabei auf eine Mischung aus Tradition, Designkompetenz und effizienter Umsetzung setzt. Der leere Raum am Beginn eines Projekts steht heute sinnbildlich für die neue Rolle des Unternehmens. Blaha füllt ihn nicht mehr nur mit Möbeln, sondern mit einer klaren gestalterischen Vision und einem umfassenden Serviceversprechen. Und so entsteht ein Angebot, das weit über die klassische Büroeinrichtung hinausreicht.