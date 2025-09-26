Blaha bringt’s

Diese enge Verzahnung von Fertigung, Lieferung und Montage hat bei BLAHA OFFICE eine lange Geschichte. Schon in den Anfangsjahren montierten die Tischler:innen die Möbel bei den Kund:innen selbst – in voller handwerklicher Verantwortung bis zum letzten Handgriff. „Wer etwas schafft, trägt es auch bis zum Ende“, sagt Sophie Blaha. Daran habe sich bis heute nichts geändert. Qualität und Kundenzufriedenheit seien untrennbar mit dieser Haltung verbunden. Eine Auslagerung des letzten Prozessschritts kommt für das Unternehmen daher nicht infrage.

Auch der Transport wird bewusst in eigener Regie gehalten. Speziell ausgestattete Fahrzeuge und geschulte Teams sorgen für einen effizienten und ressourcenschonenden Ablauf. Jede Tour wird individuell geplant, die Rückkehr am ­selben Tag garantiert Verlässlichkeit und reduziert die Umweltbelastung. Verpackungsmüll sucht man vergeblich: Wiederverwendbarer Kantenschutz und Wolldecken ersetzen Einwegmaterialien. „Wir setzen seit über 30 Jahren konsequent auf wiederverwendbare Verpackungslösungen. Unser Personal ist speziell für diese Art der Lieferung geschult und transportiert unsere Möbel geschützt und sicher“, erklärt Sophie Blaha.

Diese Zero-Waste-Logistik ist dabei weit mehr als nur ein ökologischer ­Vorteil: Sie ist ein klares Statement für ­Effizienz, Ökonomie und gelebte Nachhaltigkeit. Auf Wunsch nimmt man auch Altmöbel zurück und führt sie – wenn möglich – einer Wiederverwendung zu. So entsteht ein geschlossener Kreislauf, der Verantwortung zeigt und die Philosophie des Unternehmens konsequent widerspiegelt.

Digitale Effizienz. Blickt man nach vorn, zeigt sich, dass die nächste Entwicklungsstufe bereits definiert ist: effizienter, digitaler, nachhaltiger. Bislang werden viele Abstimmungen rund um Tourenplanung und Auslastung noch analog erledigt. Künftig sollen digitale Tools und KI-Lösungen hier neue Maßstäbe setzen. Smart Tracking, automatisierte Avisierungen und intelligente Routenplanung sollen nicht nur für mehr Transparenz und Geschwindigkeit sorgen, sondern auch Ressourcen schonen. „Unsere Vision ist eine Logistik, die sich in Echtzeit flexibel steuern lässt und damit ­sowohl der Umwelt als auch unseren Kundinnen und Kunden zugutekommt“, erläutert Sophie Blaha.

Damit schlägt das Traditionsunternehmen die Brücke zwischen Handwerk und Hightech. Die Verbindung aus Erfahrung, moderner Technologie und Nachhaltigkeitsgedanken macht deutlich: Logistik ist längst mehr als reiner Transport. Sie wird zum Innovationstreiber der Wert­schöpfungskette – und bleibt bei BLAHA OFFICE fest in den eigenen Händen.