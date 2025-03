Traditionsunternehmen trifft Traditionsunternehmen

Ästhetik X Funktionalität. Die beiden Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft, die mit dem neuen Produktionsstandort von Schlumberger einen weiteren Höhepunkt erreicht. BLAHA OFFICE übernahm die Gestaltung der neuen Räumlichkeiten von der Planung bis zur Umsetzung – ein Prozess, der rund 14 Monate in Anspruch nahm. „Wir haben eine ganzheitliche Einrichtungslösung entwickelt, die sowohl Arbeits- als auch Aufenthaltsbereiche umfasst“, erklärt Blaha das Großprojekt. Die 32-jährige Unternehmerin, die an der FH Wien Unternehmensführung studierte und später ihr Wissen an der renommierten Parsons School of Design in Manhattan, NYC, vertiefte, führt das Unternehmen mittlerweile in dritter Generation.

Für Schlumberger entwickelte ­BLAHA OFFICE eine durchdachte Raumstruktur, die den Bedürfnissen eines modernen Unternehmens entspricht. Neben einem einladenden Empfangsbereich entstanden großzügige Büroflächen. Großraum- und Einzelbüros für 16 Mitarbeitende wurden ebenso umgesetzt wie Rückzugs- und Besprechungsräume, Teeküchen und ein stilvoll gestalteter Speisesaal mit integrierter Bar- und Küchenlösung.

Herzstück des neuen Standorts ist aber der multifunktionale Verkostungsraum, der sowohl für Degustationen als auch für Meetings und interne Besprechungen genutzt wird. „Unsere Vision für den Verkostungsraum war es, einen Ort zu schaffen, an dem Qualität im Mittelpunkt steht. Wir wollten, dass das Design die Wertigkeit unserer Produkte widerspiegelt und der Raum gleichzeitig eine angenehme, professionelle Atmosphäre bietet“, umreißt Meszarits noch einmal die Idee dahinter.

Und was machte BLAHA OFFICE daraus? Man setzte diese Vision in ein durchdachtes Designkonzept um. Zen­tral dabei: ein 6,10 Meter langer, höhenverstellbarer Verkostungstisch mit Glasaufbau und integrierter Ablage. Eine herausziehbare Lade unter der Glasplatte ermöglicht die sichere Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien während der Degustation. Ergänzend sorgt eine raumtrennende Schrankwand mit Monitorintegration und Tapetentür für flexible Nutzungsmöglichkeiten. „Bei der Gestaltung musste eine Balance zwischen konzentrierter Arbeitsatmosphäre und einer ansprechenden, genussvollen Umgebung gefunden werden“, erläutert Blaha.