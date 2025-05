Gerade im Büro, wo Konzentration, Kreativität und Teamgeist gefragt sind, beeinflussen Farben nämlich nicht nur die Atmosphäre, sondern auch messbar unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit. Moderne Farbpsychologie zeigt: Mit gezieltem Einsatz lassen sich produktive, entspannende oder kommunikative Zonen schaffen. Prämisse dafür sind aber harmonische Kombinationen und eine ausgewogene Dosierung. Zu viele kräftige Farben können nämlich schnell einmal überfordern. Eine bewusste Gestaltung, die Motivation und Struktur fördert, ist also gefragt. Wer Farben mit Bedacht einsetzt, erzeugt inspirierende Arbeitswelten, in denen Menschen ihr Potenzial entfalten können. „Bei BLAHA OFFICE setzen wir Farbe gezielt als funktionales Gestaltungstool ein – nicht als modisches Stilmittel, sondern als konzeptionelles Element mit emotionaler Tiefe“, erklärt Sophie Blaha. Die 33-jährige Unternehmerin muss es wissen. Sie hat nämlich nicht nur Unternehmensführung an der FHWien studiert, sondern später ihr Wissen an der renommierten Parsons School of Design in Manhattan, NYC, vertieft. Sie führt das heimische Familienunternehmen mittlerweile in dritter Generation. Zudem hat sich die Unternehmerin intensiv mit Farben beschäftigt und weiß einiges über ihr Wesen: „Farbe ist nie absolut. Sie verändert sich je nach Materialität, Licht und Umgebung. Unterschiedliche Oberflächen erzeugen differenzierte Wirkungen – eine Farbe auf Metall wirkt anders als auf Holz oder Textil“, so Sophie Blaha, die dieses Wissen natürlich beim Konzipieren und Planen anwendet. „Dieses Zusammenspiel nutzen wir bewusst, um Räumen Tiefe zu verleihen und gezielt Atmosphäre zu kreieren. Zudem lässt sich mit Farbe nicht nur gestalten, sondern auch Haltung zeigen.“