„Früherkennung nimmt Familien die größte Angst“

TREND: Wie hat sich die Häufigkeit von Typ-1-Diabetes in Österreich in den vergangenen Jahren entwickelt?

Birgit Rami-Merhar: Wir sehen seit Jahren einen Anstieg – mit gewissen Schwankungen, aber einem klaren Trend nach oben. In den letzten drei bis vier Jahren hat sich dieser Anstieg noch einmal verstärkt. Typ-1-Diabetes ist die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindesalter, und die Zahl der Neu­diagnosen nimmt weiter zu.

Elke Fröhlich-Reiterer: Wir hatten 2021 eines der Jahre mit den meisten Neudiagnosen, und das über alle Altersgruppen hinweg – Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche. Das zeigt, dass wir es nicht mit einem Peak in ­einer einzelnen Altersgruppe zu tun ­haben, sondern mit einer breiteren ­epidemiologischen Entwicklung.

Welche Ursachen werden für diesen Anstieg diskutiert?

Fröhlich-Reiterer: In der Patho­genese des Typ-1-Diabetes geht man davon aus, dass mehrere Faktoren zusammenwirken: genetische Voraussetzungen, Virusinfektionen, Umweltfaktoren. Ob Covid hier einen Einfluss hatte – etwa indem es eine bestehende Autoimmunreaktion verstärkt oder ­beschleunigt –, wird international intensiv untersucht. Für Viren allgemein wissen wir, dass sie ein möglicher ­Auslöser sein können.

Rami-Merhar: Wichtig ist auch: Die Erkrankung entwickelt sich über Jahre. Kinder werden nicht plötzlich krank. Wir diagnostizieren nur den Zeitpunkt, an dem die Betazellzerstörung klinisch relevant wird. Autoantikörper können oft schon lange vorher vorhanden sein.

Wie lässt sich ein Typ-1-Diabetes überhaupt so früh erkennen?

Rami-Merhar: Durch Tests auf Auto­antikörper. Wenn wir zwei oder mehr dieser Antikörper finden, wissen wir, dass das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen angreift. Das ist die zentrale Information, die uns sagt: Das Risiko ist hoch, dass ein Kind im weiteren Verlauf erkrankt. Wir können den Krankheitsprozess dann viel ­genauer einschätzen.

Fröhlich-Reiterer: Und wir können die Familien begleiten, bevor Symptome auftreten. Das verändert die gesamte Situation: Die Diagnose kommt nicht in einer Phase, in der Kinder schon schwer krank sind, sondern in einem Stadium, in dem man gut aufklären und vorbereiten kann.

Deutschland hat mit „Fr1da“ ein Screeningprogramm etabliert. Ist so etwas für Österreich realistisch?

Fröhlich-Reiterer: Grundsätzlich ja, aber es wäre ein großer Schritt. Wir haben im Rahmen von Studien zum Familienscreening, die in Graz und Wien gelaufen sind, gesehen, dass ein Screening machbar ist. Man muss aber bedenken: Screening bedeutet auch Verantwortung, denn positive Fälle müssen gut nachbetreut werden. Es wäre sinnvoll, aber es braucht Ressourcen, klare Strukturen und politischen Willen.

Rami-Merhar: Die Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass sich Ketoazidosen (akute, lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisungen, Anm.) bei Erst­diagnose reduzieren lassen. Und medizinisch wie ökonomisch macht es einen Unterschied, ob ein Kind in einer stabilen Situation diagnostiziert wird oder in einer schweren Stoffwechselentgleisung.

Was spricht aus Ihrer Sicht besonders für eine Früherkennung?

Rami-Merhar: Die Familien haben Zeit, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. Wenn die Diagnose nicht in einer Akutsituation kommt, ist der Einstieg viel weniger belastend. Die Kinder sind oft weniger krank, und wir können gemeinsam schrittweise den Umgang mit der Erkrankung erarbeiten.

Fröhlich-Reiterer: Und wir ­verhindern schwere Verläufe. Eine ­Ketoazidose ist nicht nur gefährlich, sie wirkt auch lange – körperlich und psychisch. Wenn wir diese Situationen ­vermeiden, erleichtert das den Alltag der Familien enorm.

Manche Eltern sorgen sich, dass ein positives Screening eher verunsichert. Wie erleben Sie das?

Fröhlich-Reiterer: Diese Sorge gibt es natürlich. Aber die Verunsicherung entsteht meist dann, wenn Familien nicht wissen, was Autoantikörper bedeuten. Sobald wir erklären, wie der Prozess bei vielen Kindern verläuft und wie engmaschig wir begleiten, nimmt die Angst deutlich ab.

Rami-Merhar: Und wir sehen, dass Wissen in der Regel entlastet. Familien, die informiert sind, reagieren im Alltag früher – zum Beispiel wenn Symptome auftreten. Sie wissen, worauf sie achten müssen, und sie wissen, dass sie nicht allein sind.

Wie wichtig ist Aufklärung im Umfeld – etwa in Schulen oder bei niedergelassenen Kinderärzt:innen?

Rami-Merhar: Sehr wichtig. Viele Symptome – vermehrtes Trinken, ­Müdigkeit, Gewichtsverlust – wirken anfangs unspezifisch. Wenn Kinderärzt:innen sensibilisiert sind, kann früher diagnostiziert werden. Und Schulen brauchen klare Informationen, damit Unsicherheiten abgebaut werden und Kinder dort gut betreut sind.

Warum sollen Kinder nach einer ­Diagnose unbedingt in ein spezialisiertes Zentrum?

Fröhlich-Reiterer: Weil die ­ersten Wochen entscheidend sind. Die Therapie ist komplex und verlangt ein multidisziplinäres Team – pädiatrische Diabetologen, Pflege, Diätologie, Psychologie. Das Zusammenspiel dieser Bereiche macht es möglich, Familien so zu begleiten, dass sie die Erkrankung gut verstehen und gut im Alltag managen können.

Rami-Merhar: Und Kinder haben andere Bedürfnisse als Erwachsene. Wachstum, Hormone, Alltag – all das beeinflusst die Therapie. Das erfordert Erfahrung und eine individuelle Planung, die generalistische Einrichtungen oft nicht leisten können.

Welche technischen Entwicklungen erleichtern die Versorgung derzeit am stärksten?

Rami-Merhar: Die kontinuierliche Glukosemessung hat die Therapie ­verändert. Wir sehen Verläufe in Echtzeit und können Fehlerquellen viel schneller identifizieren. Automatisierte Systeme, die die Insulinabgabe teilweise selbst steuern, sind ein weiterer großer ­Fortschritt.

Fröhlich-Reiterer: Diese Systeme geben Sicherheit, gerade bei Kindern. Sie reduzieren Blutzuckerschwankungen, verbessern die Stoffwechselkontrolle und erleichtern Familien den Alltag. Deshalb sollte moderne Diabetes-Technologie die Standardversorgung für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sein.

Was braucht Österreich, um in Prävention und Versorgung eine führende Rolle einzunehmen?

Fröhlich-Reiterer: Mut, ein ­nationales Screening ernsthaft zu ­diskutieren. Die Expertise ist da, aber wir brauchen eine klare Struktur und ausreichend Personal.

Rami-Merhar: Und wir brauchen durchgängige Versorgung: frühe Dia­gnose, spezialisierte Zentren, moderne Technik und kontinuierliche Betreuung. Wenn alle Schritte ineinandergreifen, kann Österreich in der Versorgung sehr weit vorne stehen.