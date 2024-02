Sanofi Geschäftsführerin Julia Guizani über die Entwicklung der Pharmaindustrie und den Standort Österreich

Seit etwas mehr als einem Jahr leitet Julia Guizani als Geschäftsführerin Sanofi Österreich. Die erfahrene Pharma Managerin gibt im Interview mit trend. Redakteur Thomas Martinek einen Überblick über die Entwicklung von Sanofi in den vergangenen Jahren und was Sanofi von anderen Akteuren in der Pharmaindustrie unterscheidet.