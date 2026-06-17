Das Schweigen der Medizin

Für Guttmann war klar: Sie musste etwas tun. So erstellte sie ein Angebot an individueller Begleitung für Frauen im Wechsel und gründete eine Whatsapp-Gruppe, die zur größten Community für Austausch und Unterstützung im deutschsprachigen Raum gewachsen ist. Heute finden sich dort über fünfhundert Mitglieder, teilen Erfahrungswerte und Tipps, und Expertinnen beantworten ehrenamtlich Fragen. Guttmann: „Die Gruppe ist im Gegensatz zu ähnlichen Angeboten kostenlos, streng werbefrei, und Frauen können sich vor der Flut des mehr oder weniger seriösen Angebots zu den Wechseljahren sicher fühlen. Bei uns beraten ausschließlich qualifizierte Expertinnen, die sich nicht ‚einkaufen‘ können.“ Das Feedback sei jedenfalls überwältigend, erzählt Guttmann, täglich gebe es unzählige Anfragen.

Sie selbst ließ sich von der Gynäkologin Judith Boban mit einer Hormonersatztherapie begleiten (siehe Interview unten). Diese Art der Behandlung gilt als der „Goldstandard“, wird aber aufgrund mangelnder Ausbildung oft nicht angeboten. Gerade weil Beschwerden der Wechseljahre unspezifisch sind, werden sie oft falsch interpretiert. Frauen erhalten Diagnosen wie Burn-out, Depression, Angststörung oder Rheuma, obwohl die hormonelle Umstellung eine zentrale Rolle spielt. Viele berichten von einem zermürbenden Leidensweg. Zuerst ein Besuch beim Hausarzt, danach Termine bei Internisten, Orthopäden, Kardiologen und schließlich eine Überweisung zum Psychiater. Eine soeben veröffentlichte klinische Studie der Liverpool John Moores University und der Newson Clinic hat herausgefunden, dass etwa jede sechste Frau während der (Peri-)Menopause unter Suizidgedanken leidet.

Viel zu selten bringen Ärzte die Symptome mit den Wechseljahren in Verbindung. Der Lehrstoff in der Ausbildung umfasst vor allem Wissen über Schwangerschaft, Geburt, Krebs und operative Gynäkologie. Die Lebensphase, die jede Frau irgendwann erlebt, taucht oft nur am Rand auf. Noch gibt es an den fünf medizinischen Universitäten in Österreich eigene Kommissionen, die über die unterschiedlichen Schwerpunkte in dem jeweiligen Curriculum entscheiden. Von einer Vereinheitlichung ist bisher keine Rede.