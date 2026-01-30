Als Tim Cook noch für das Lieferkettenmanagement bei Apple zuständig war, forcierte er die Beziehung zu China und empfahl sich mit den erreichten Effizienzsteigerungen für höhere Weihen. Apple investierte Hunderte Milliarden, um die chinesischen Zulieferer auf die eigenen Exzellenzstandards hinzutrimmen und profitierte dabei auch von Arbeitsbedingungen, die unter westlichen Standards undenkbar gewesen wären. Strategisch begab sich Apple über die Zeit in eine fatale Abhängigkeit hinein, mit China und seiner wichtigsten Werkbank Foxconn. Der Konzern verlegte immer mehr Produktionskapazitäten aus anderen Ländern dorthin.

In den Zehnerjahren musste Tim Cook (mittlerweile CEO) feststellen, dass er das Regime unter Xi Jinping falsch eingeschätzt und mit den Investitionen in die Zulieferindustrie den chinesischen Smartphoneherstellern Entwicklungshilfe gegeben hatte, die Innovationsvorsprung von Apple auf wenige Monate verkürzen. Sie brachten in kürzester Zeit ähnliche Smartphones auf den Markt und wurden zu harter Konkurrenz am Weltmarkt.

Die Geschichte von Apple in China ist nicht nur ein Lehrstück über Lieferantenmanagement und die Komplexität globalisierter Hightechfertigung, die Allianz ist politisch brisant: Wie die chinesische Politik funktioniert, musste Apple erst lernen, auch dass sich Regierungsbeamte in lokale Verkaufsstrategien „einbringen“. Ungemütlich wird es auch zuhause in den USA: Trump betritt mit "America First" die Bühne und will Apple unter der Androhung von Strafzöllen dazu bringen, die Fertigung wieder in den USA anzusiedeln. Als Apple Teile der Fertigung nach Indien übersiedeln will, gehen die chinesischen Fertiger in offenen Widerstand.

McGee schöpft aus einem reichen Fundus von Industriekontakten und Insider-Wissen, das er mit Anekdoten spickt. Der Autor legt ein extrem packendes Lehrstück zu Lieferketten, erfolgsblinden Managern und Geopolitik vor.