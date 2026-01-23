Die Top-Reiseziele 2026

Wohin geht die Reise im heurigen Jahr? Welche Reiseziele sind gerade angesagt? Zehn Empfehlungen des trend-Traveller.
von
Tipp 1: Paris
Nirgendwohin fährt der trend-Traveller lieber als nach Paris. Damit ist er nicht allein. Dass Paris unangefochten die Nummer eins unter den Metropolen dieser Welt ist, liegt nicht nur daran, dass die Konkurrenten New York und London in letzter Zeit viel von ihrem Groove verloren haben. Es liegt auch daran, dass Paris sehr viel sehr richtig macht. Nahezu im Jahresrhythmus eröffnen neue Museen und Ausstellungshäuser (zuletzt die wunderbare Fondation Cartier), die Restaurantszene hält nicht nur das extrem hohe Niveau, sie zeichnet sich auch immer mehr durch eine beeindruckende Vielfalt aus, schicke Cafés und Bars und Bistros gibt es zuhauf. Shopping ist sowieso superb. Und die Stadtverwaltung hat es geschafft, in Sachen Verkehr und Ökologie einen längst notwendigen Transformationsschub anzustoßen. Und so gilt auch für 2026: Auf nach Paris!
Tipp 2: Korsika
Gleich zwei Fluggesellschaften werden 2026 Korsika aus Österreich frisch anfliegen: Austrian (ab Ende März nach Bastia) und Air Corsica (ab Mitte Juni nach Bastia und Ajaccio). Das lenkt die Aufmerksamkeit auf die Mittelmeer-Insel, die sich dadurch auszeichnet, dass sie auf einem recht kleinen Raum ziemlich viel von dem vereint, was einen abwechslungsreichen Urlaub ermöglicht. Endlose Sandstrände und einsame Buchten, wilde Berglandschaften und pittoreske Dörfer, mediterranes Flair und französische Lebensart, schöne, romantische Hotels und eine vielfältige Kulinarik. Die beste Reisezeit ist das Frühjahr, wenn die Temperaturen angenehm, die Strände nicht überlaufen sind und die Flora im Inneren der Insel am schönsten ist.
Tip 3: Transsylvanien
Nicht nur weil gerade oder demnächst zwei Dracula-Filme in den Kinos zu sehen sind (ein Langeweiler von Luc Besson und ein ziemlich schräger Film von Radu Jude). Die Figur ist natürlich Fiktion, aber es soll ein Vorbild geben, und das war der Woiwode Vlad III., der wegen seiner bevorzugten Hinrichtungsmethode „Der Pfähler“ genannt wurde. Sein Geburtsort ist Sighișoara, ein schönes mittelalterliches Städtchen, das Weltkulturerbe und sehr sehenswert ist. In den letzten Jahren ist in Transsylvanien eine gute touristische Infrastruktur mit luxuriösen Hotels wie den Bethlen Estates, mit verlässlichen Reiseveranstaltern und mit neu zugänglichen Burgen und Schlössern entstanden. Perfekt für alle, die sich abseits ausgetretener Pfade bewegen wollen.
Tipp 4: Grönland
Die größte Insel der Welt ist gerade sehr gefragt. Donald Trump würde sie bekanntlich am liebsten als amerikanische Kolonie sehen. Auch Touristen scheinen die Insel gerade zu entdecken. Vielleicht auch um die eindrucksvollen Eis- und Schneelandschaften zu bewundern, bevor sie endgültig weggeschmolzen sind. Dabei hilft, dass erst neulich der Flughafens von Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, erweitert wurde. Also hin, bevor es zu spät ist.
Tipp 5: Grand-Hôtel du Cap-Ferrat
Vielleicht sollte man noch schnell an die Côte d’Azur reisen und im Grand-Hôtel du Cap-Ferrat absteigen. Glaubt man den Gerüchten, wird die nächste Staffel der Streaming-Serie „The White Lotus“ in Frankreich gedreht werden, in Paris, in Megève, vor allem aber an der Côte d’Azur. Hauptschauplatz soll das Grand-Hôtel du Cap-Ferrat werden. Und das wird dann nach Ausstrahlung der Serie auf Jahre ausgebucht sein.
Tipp 6: Sokotra
Mnachmal sind es Fotos, die neugierig machen. In diesem Fall sind es die Bilder der mächtigen Drachenblutbäume, die es nur auf der Insel Sokotra gibt und das Interesse wecken. Nun mag Sokotra, das östlich des Golfs von Aden liegt, auf den ersten Blick kein empfehlenswertes Reiseziel sein: Es gehört zum Jemen. Doch Sokotra ist friedlich und schwer erreichbar – und damit gerade ein begehrtes Reiseziel für abenteuerlich gesinnte Reisende.
Tipp 7: Naoshima
2025 kamen so viele Gäste in in das bislang mit internationalen Touristen einigermaßen unterversorgte Japan, dass Japaner schon ganz verschreckt von Übertourismus sprachen. Vielleicht wird es 2026 etwas ruhiger zugehen. Wer Japan bereisen möchte, dem empfiehlt der trend-Traveller die Insel Naoshima in der Seto-Inlandsee mit ihren Museen und Installationen, die vor allem architektur- und kunstaffine Reisende begeistern wird.
Tipp 8: Mailand
Miland hat ja gerade einen ziemlich guten Lauf. Neue Museen (Palazzo Citterio!), neue exklusive Hotels (Casa Brera), außergewöhnliche Restaurants. Aktueller europäischer Hotspot einer Finanzelite. Und 2026 wird die Stadt ganz besonders im Fokus stehen. Von 6. bis 22. Februar wird Mailand gemeinsam mit Cortina d’Ampezzo Austragungsort der Olympischen Winterspiele sein. Es wird ein gutes Jahr für Mailand werden.
Tipp 9: Antwerpen
Es gibt viele Gründe, um immer wieder nach Antwerpen zu reisen: die Kunst, die Architektur, die Kulinarik – und die Mode. Vor 40 Jahren vermarkteten sich sechs Absolventen der örtlichen Akademie der Schönen Künste als die „Antwerp Six“ und versetzten mit ihren Arbeiten die Modewelt in Entzücken. Nun wird das Jubiläum gefeiert. Mit einer großen Ausstellung im Modemuseum, die nicht nur Fashionistas interessieren sollte.
Tipp 10: Folegrandos
Jedes Jahr das gleiche Spiel? Welche der vielen wunderbaren griechischen Inseln wird wohl die „It-Insel“ der Sommersaison werden? Wird es 2026 Kimolos werden? Oder Chios? Sehr gute Chancen hat die Insel Folegandros, die in den südlichen Kykladen auf halber Strecke zwischen Santorin und Milos liegt. Sie hat das Glück, keinen eigenen Flughafen zu besitzen. Einerseits hat die Insel ihren Charme erhalten, andererseits hat hier im vergangenen Jahr mit dem Gundari Resort ein sehr schickes und exklusives Hotel aufgemacht, das auch anspruchsvollen und -verwöhnten Urlaubern Freude macht.
Der Artikel ist in der trend.EDITION vom 19. Dezember 2025 erschienen.