Die Top-Reiseziele 2026

Nirgendwohin fährt der trend-Traveller lieber als nach Paris. Damit ist er nicht allein. Dass Paris unangefochten die Nummer eins unter den Metropolen dieser Welt ist, liegt nicht nur daran, dass die Konkurrenten New York und London in letzter Zeit viel von ihrem Groove verloren haben. Es liegt auch daran, dass Paris sehr viel sehr richtig macht. Nahezu im Jahresrhythmus eröffnen neue Museen und Ausstellungshäuser (zuletzt die wunderbare Fondation Cartier), die Restaurantszene hält nicht nur das extrem hohe Niveau, sie zeichnet sich auch immer mehr durch eine beeindruckende Vielfalt aus, schicke Cafés und Bars und Bistros gibt es zuhauf. Shopping ist sowieso superb. Und die Stadtverwaltung hat es geschafft, in Sachen Verkehr und Ökologie einen längst notwendigen Transformationsschub anzustoßen. Und so gilt auch für 2026: Auf nach Paris!