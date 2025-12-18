Hoch hinaus: 5 Spots für Heliskiing

Es ist der Traum eines jeden ambitionierten Skifahrers – auch wenn es ein Traum nicht ganz ohne schlechtes Gewissen ist: mit dem Hubschrauber nach oben auf die Gipfel der Berge, dorthin, wo keine Seilbahn, kein Sessellift und keine Straße hinführt, wo der Schnee noch nahezu unberührt ist, wo noch keine allzu übervorsichtige Pistengestaltung den Spaß am Sport raubt – und vor allem wo sich nicht zu viele andere Skifahrer tummeln. Keine Überraschung also, dass Heliskiing eine recht populäre Art des sportlichen Zeitvertreibs ist.

Heliskiing gilt als ultimative Form des Freeridens, und viele Wintersportgebiete, Luxushotels und Reiseveranstalter haben es in ihr Angebot aufgenommen, in den europäischen Alpen und im Kaukasus ebenso wie in den nordamerikanischen Rocky Mountains oder im zentralasiatischen Tian-Shan-Gebirge, in Island, in Rumänien und in der Türkei.

Heliskiing ist nichts für Anfänger. Nach dem Drop-off geht es schnell bergab. Eine Portion Nervenkitzel ist immer mit dabei. Nahezu schwerelos gleitet man durch den Pulverschnee, allein mitten in der Natur. Der trend-Traveller hat für erfahrene Alpinisten fünf Reiseziele ausgewählt, die – aus unterschiedlichen Gründen – für Heliskier besonders attraktiv sind.