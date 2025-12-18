Hoch hinaus: 5 Spots für Heliskiing

Heliskiing liegt im Trend, auch wenn es umstritten ist. Hier sind fünf Regionen, in denen sich dieser ultimative Traum jedes ambitionierten Skifahrers besonders gut erfüllen lässt.
Es ist der Traum eines jeden ambitionierten Skifahrers – auch wenn es ein Traum nicht ganz ohne schlechtes Gewissen ist: mit dem Hubschrauber nach oben auf die Gipfel der Berge, dorthin, wo keine Seilbahn, kein Sessellift und keine Straße hinführt, wo der Schnee noch nahezu unberührt ist, wo noch keine allzu übervorsichtige Pistengestaltung den Spaß am Sport raubt – und vor allem wo sich nicht zu viele andere Skifahrer tummeln. Keine Überraschung also, dass Heliskiing eine recht populäre Art des sportlichen Zeitvertreibs ist.
Heliskiing gilt als ultimative Form des Freeridens, und viele Wintersportgebiete, Luxushotels und Reiseveranstalter haben es in ihr Angebot aufgenommen, in den europäischen Alpen und im Kaukasus ebenso wie in den nordamerikanischen Rocky Mountains oder im zentralasiatischen Tian-Shan-Gebirge, in Island, in Rumänien und in der Türkei.
Heliskiing ist nichts für Anfänger. Nach dem Drop-off geht es schnell bergab. Eine Portion Nervenkitzel ist immer mit dabei. Nahezu schwerelos gleitet man durch den Pulverschnee, allein mitten in der Natur. Der trend-Traveller hat für erfahrene Alpinisten fünf Reiseziele ausgewählt, die – aus unterschiedlichen Gründen – für Heliskier besonders attraktiv sind.
Arlberg - atemberaubender Ausblick
Der Arlberg ist eines der wenigen Skigebiete in Österreich, die Heliskiing ermöglichen. Vor allem Oberlech ist ein Paradies für Freerider. Mit dem Helikopter geht es entweder auf den 2.650 Meter hohen Mehlsack oder auf den 2.450 Meter hohen Schneetäli. Schon der Anflug ist ein eindrucksvolles Erlebnis. Der Blick auf die Bergwelten des Arlberg ist atemberaubend. Anbieter ist Wucher Helicopter (wucher-helicopter.at).
Schweiz - breites Angebot
Im Gegensatz zum Rest Europas, wo Heliskiing aus Gründen des Umweltschutzes eingeschränkt und reglementiert ist, gibt es in der Schweiz keine Einschränkungen. Typisch Schweiz, mag man jetzt denken. So ist hier das Angebot größer als anderswo in den Alpen. Beliebt ist vor allem Zermatt. Anbieter wie Heli Guides (heli-guides.com), Air Zermatt (air-zermatt.ch) oder Bramble Ski (brambleski.com) bieten eine ganze Reihe von Packages. Auch Skiorte wie Verbier, Davos, St. Moritz oder Andermatt bieten gute Voraussetzungen und Angebote.
Kaukasus, Georgien - wild und ursprünglich
Die Kaukasusregion gewinnt bei Freeridern immer mehr an Beliebtheit. Vor allem Gudauri am über 5.000 Meter hohen Berg Kasbek beeindruckt. Das Heliskigelände befindet sich größtenteils zwischen 2.000 und 3.600 Meter über Meer. Gelegentlich werden auch höhere Landeplätze angeflogen. Die Abfahrten weisen Gefälle von gut 1.000 Höhenmetern auf. Angeboten werden die Helikopterflüge von Heliksir (heliski.travel) und von Alpin Travel (alpintravel.ch).
Tian-Shan-Gebirge, Usbekistan - auf 4.000 Metern
Das ist der Exot unter den Heliskiing-Reisezielen: eine großartige Berglandschaft, 4.000 Meter hohe Berge, bester Pulverschnee, die angeblich längsten und schnellsten Lines, die Magie der Seidenstraße. -Anbieter sind Snow Xplore (snowxplore.de) und Centralasia Adventures (centralasia-adventures.com). Eine einzigartige und abenteuerliche Erfahrung.
British Columbia, Kanada - wo alles begann
Der Geburtsort des Heliskiings lässt sich lokalisieren. Es ist der Bugaboo Spire in der kanadischen Provinz British Columbia. Dort bot Hans Gmoser, ein gebürtiger Österreicher, in den 1960er-Jahren Skifahrern Hubschrauberflüge mit einem kleinen Bell-Helikopter auf den Gipfel an. Gmoser gründete damals auch Canadian Mountain Holidays (cmhheli.com), ein Unternehmen, das immer noch einer der wichtigsten Anbieter von Heliskiing-Touren in Kanada ist. Viele der bekanntesten Heliskiing-Destinationen wie Whistler, Revelstoke oder Valemount befinden sich heute im Portfolio von CMH. Sie zeichnen sich durch große Schnee-sicherheit und schier endlos lange Abfahrten aus.
Gut zu wissen
Heliskiing-Reisen werden von mehreren Reiseveranstaltern angeboten. Zum Beispiel von dem Grazer Veranstalter Retter Sports (retter-sports.com), von CMH Austria (cmh-heliskiing.com), dem Österreich-Ableger des kanadischen Veranstalters CMH, und von Raw Abenteuer Reisen (raw-abenteuer.reisen). Weitere Veranstalter mit einem Schwerpunkt auf Heliskiing und andere (extreme) Wintersportreisen sind zum Beispiel Heli Guides (heli-guides.com), Flory Kern (flory-kern.de) oder Snow Xplore (snowxplore.de).
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 07. 11. 2025 erschienen.
