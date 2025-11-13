Digitales Labyrinth

Dass der VSV gerade jetzt mit der Klage startet, ist die Folge neuer rechtlicher Rahmenbedingungen: In Deutschland ist die neue EU-Verbandsklagenrichtlinie in Kraft getreten, auch der VSV ist seit Dezember 2024 als qualifizierte Einrichtung für Verbandsklagen anerkannt und kann europaweit entsprechende Verfahren führen.

Die neuen EU-Vorgaben für digitales Recht sorgen aber längst nicht nur Großkonzerne wie Meta. In den vergangenen Jahren haben die EU-Gesetzgeber sehr viele Regulierungen verabschiedet, die den digitalen Bereich betreffen, sich auf das Tagesgeschäft auswirken und bei Nichtcompliance neben Sammelklagen auch Strafen ermöglichen. AI Act, Data Act, Digital Services Act, Digital Markets Act, NIS-2: All diese Vorgaben mit vielfach überlappenden Themenbereichen setzen Unternehmen unter Zugzwang.

Doch welche Regeln sind wie zu befolgen? Das können nur Experten sagen, denn das regulatorische Umfeld ändere sich ständig – es sei nicht einmal geklärt, sei, warnt Lutz Riede, Rechtsanwalt und Partner im Bereich IP, Technologie- und Digital-/Datenregulierung bei der internationalen Sozietät Freshfields in Wien. Er berät Konzerne wie VW, Hutchison Drei oder die Deutsche Bahn bei ihren Digitalisierungsprojekten und hilft Unternehmen, Problemzonen zu identifizieren und damit teure Spätfolgen zu vermeiden. Das gleicht oft einem Kampf gegen Windmühlen, sagt er: „Unternehmen müssen derzeit an mehreren Fronten kämpfen: Bei der Auslegung der neuen Regelungen in der Praxis gibt es viel Unsicherheit. Dazu kommt: Nicht jede Behörde ist schon bekannt, und auch die Behörden sind bezüglich ihrer Zuständigkeit untereinander im Clinch.“