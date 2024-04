Nach EGMR-Urteil: Bald auch Klima-Klagen auch in Österreich?

Bei der Causa "Klimaseniorinnen" handelte es sich um die erste Klimaklage, die vor dem EGMR behandelt und entschieden wurde.

Der EGMR verurteilte die Schweiz wegen unzureichender Bemühungen im Bereich des Klimaschutzes und stellte damit fest, dass die Antragstellerinnen in ihrem Recht auf Privat- und Familienleben gemäß Art 8 EMRK verletzt wurden – der Klimaschutz wurde, wie schon im "Klimaurteil" gegen Shell in den Niederlanden aus dem Recht auf Privat- und Familienleben abgeleitet, was nicht unbedingt naheliegend ist.

In Österreich hingegen hatten die sogenannten "Klimaklagen" bisher stets einen schweren Stand, weil der Verfassungsgerichtshof die "unmittelbare Betroffenheit" der Antragsteller durch den Klimawandel verneinte. "Klimaklagen" scheiterten daher in Österreich bisher schon an der Antragslegitimation und wurden inhaltlich vom Verfassungsgerichtshof gar nicht behandelt. Das könnte sich nun ändern – wahrscheinlich ist es unseres Erachtens aber nicht.