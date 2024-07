Was KI in Kanzleien kann

Doch es wird nicht nur ­getestet und evaluiert, KI kommt in den Kanzleien bereits gezielt zum Einsatz. Alexander Stücklberger, Rechtsanwalt bei Brandl Talos, beschreibt konkrete Anwendungsfälle: „Im M&A-Bereich, aber insbesondere im Bereich Wirtschaftsstrafrecht setzen wir seit einigen Jahren auf die KI-gestützte Auswertungssoftware Luminance. Die Software unterstützt unsere Experten dabei, schnell ­einen Überblick über große Mengen an Daten und Unterlagen zu bekommen. Gerade in komplexen Wirtschaftsstrafverfahren spiegeln wir damit auch die Datenauswertung der Ermittlungsbehörden.“ Angela Yonkova-Markov, ebenfalls Rechtsanwältin bei Brandl Talos, erklärt den Vorteil, der sich aus der Nutzung des KI-Modells dabei ergibt: „Mit der KI-Unterstützung können wir schneller und gründlicher durch die Datenmengen kommen als die Behörden. So finden wir zum Beispiel entlastende Beweismittel, die wir im Verfahren verwenden können. Auch abseits von Verfahren können wir für unsere Mandanten schnell Risiken bewerten und eingrenzen.“

Lukas Feiler ist Partner bei Baker McKenzie in Wien, arbeitet an der KI-Entwicklung im globalen Netzwerk der Sozietät an vorderster Front mit, kann aber auch schon über Anwendungsbeispiele von KI in der Kanzlei berichten: „Wir setzen bereits jetzt zahlreiche KI-Systeme ein. So verwenden wir selbst­lernende Software, um im Rahmen von großen internen Compliance-Untersuchungen in zig Millionen von Dokumenten und E-Mails relevante Beweismittel zu identifizieren. Die von uns global eingesetzte Software kann beispielsweise an nur 30 Prozent des Datenbestandes trainiert werden und dann das Gelernte aber auf die verbleibenden 70 Prozent des Datenbestandes anwenden. So werden automatisiert relevante Beweismittel gefunden.“ Dadurch ist die Kanzlei in der Lage, nicht nur kosteneffizienter, sondern auch mit wesentlich höherer Geschwindigkeit große Compliance-Untersuchungen durchzuführen.

Ein weiteres Einsatzgebiet bei Baker McKenzie für diese Softwarelösung sind Gerichts- oder Schiedsverfahren, die eine Offenlegung aller prozessrelevanten Dokumente erfordern. In umfangreichen Due-Diligence-Projekten im Rahmen von Unternehmenstransaktionen kommt es auch häufig vor, dass Hunderte oder ­Tausende von Verträgen zu prüfen sind. Der Baker-McKenzie-KI-Experte beschreibt hier den Vorteil: „Wir verwenden dafür Software, die in der Lage ist, problematische Klauseln automatisiert zu identifizieren, etwa Change-of-Control-Klauseln oder Klauseln, die eine Klag- und Schadloshaltung vorsehen.“

Andrei Salajan, Head of Digitalisation bei Schönherr, meint jedenfalls: „Das Potenzial von KI zur Effizienzsteigerung ist enorm. Dort, wo unsere aktuellen Lösungen sich in der Praxis bewährt haben, ist das bereits deutlich spürbar. Dieser Trend wird sich fortsetzen und tendenziell sogar noch weiter beschleunigen.“ Auch Lukas Treichl von Freshfields schätzt die hohe Effizienz beim Einsatz von KI: „Vor allem bei Massenverfahren oder Due-Diligence-­Prüfungen bringt das viel.“