Geld Maschine Justiz

ARMENAK UTUDJIAN, Präsident des Rechtsanwaltskammer- tags, kritisiert die Erhöhung der Gerichtsgebühren.

TREND: Sie haben sich mehrfach kritisch über die Erhöhung der Gerichtsgebühren geäußert – wieso?



ARMENAK UTUDJIAN: Ich war etwas konsterniert darüber, dass die Gerichtsgebühren im April gleich um 23 Prozent erhöht wurden. Bekanntlich war die Automatik, die sich an der Inflation orientiert, ja zwei Jahre ausgesetzt, und das wurde nun mit einem Mal aufgeholt. Das ist zwar gesetzlich gedeckt, aber das Ausmaß ist bedenklich. Offenkundig ist eine weitere gesetzliche Aussetzung als Folge des Regierungswechsels „untergegangen“.

Was sind Ihre Befürchtungen?

Ich denke, dass der Zugang zum Recht durch diese unzumutbare Erhöhung massiv eingeschränkt wird. Wenn die Mehreinnahmen wenigstens dem Justizbetrieb zugutekämen. Aus dem Budgetbegleitgesetz geht jedoch hervor, dass nicht einmal das der Fall ist. Dabei wissen wir ja, dass unsere Justiz bereits jetzt mehr als kostendeckende Gebühren einhebt. Die Gerichtsgebühren decken die Kosten des Justizbetriebs zu 117 Prozent ab. Und da ist die jüngste Erhöhung noch gar nicht dabei. Da verstehe ich nicht, warum man nicht mehr Geld für die Justiz bereitstellt, zumal deren Agenden ja auch mehr werden – Stichwort Handysicherstellung.

Was müsste Ihrer Meinung nach passieren?

Ich halte die automatische Valorisierung für völlig unangebracht. Warum erhöht man die Gebühren nicht nur dann, wenn man die Mittel wirklich für den Justizbetrieb braucht?

Sehen Sie Möglichkeiten, das wieder rückgängig zu machen?

Mein ­Eindruck ist, dass die Gesprächsbereitschaft der Regierung aufgrund der Budgetsituation nicht allzu groß ist. Aktuell gibt es keine Gespräche mit der Justizministerin.

Wen treffen die Erhöhungen am härtesten?

Es wurden durchgehend alle fixen Beträge valorisiert.



Kennen Sie Fälle, in denen Menschen das Gericht wegen der Kosten meiden?

Persönlich sind mir keine bekannt, aber ich höre schon, dass hier und da der Unmut, zu Gericht zu gehen, zunimmt.

Ist das so schlimm, wenn weniger Fälle bei Gericht landen?

Rechtssicherheit bedeutet, dass jeder Bürger die Möglichkeit haben muss, sein Recht auch durchzusetzen. Das sollte nicht an der Höhe der Gerichtsgebühren scheitern.



Nun wird der Zugang zur Justiz aber nicht gerade dadurch erleichtert, dass etliche Anwälte ihre Honorare auch hinaufschnalzen …

Aber mit Anwälten kann man die Honorare zumeist vereinbaren, das kann ich mit der Justiz nicht.



Sie klingen desillusioniert, was macht Ihnen noch zu schaffen?

Die aktuelle Novelle der Erwachsenenvertretung führt vermutlich dazu, dass viele Fälle von Erwachsenenschutzvereinen an Anwälte und Notare ausgelagert werden. Das sind Fälle, in denen weder Vermögen noch Einkünfte vorhanden sind, sodass Anwälte oft nicht einmal ihre Barauslagen ersetzt bekommen. Und mit der Reduzierung der Gerichtspraxis von sieben auf fünf Monate schneidet sich die Justiz ins eigene Fleisch.