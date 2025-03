Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen sich die Teilnehmer über das bereitgestellte Online-Formular anmelden, korrekte und vollständige Angaben machen und diese Teilnahmebedingungen akzeptieren. Teilnehmer tragen hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein und teilen ihre mit ihrem Arbeitgeber gemachten Erfahrungen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

Durch die Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten von der New Work SE zur Durchführung des jeweiligen Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Als Gewinner sind Sie auch damit einverstanden, dass Ihre Kontaktdaten zur Ausschüttung des Gewinns von der New Work SE an die VGN Medien Holding GmbH und an die jeweilige Bank, die mit der Überweisung des Gewinns beauftragt ist, weitergeleitet werden.