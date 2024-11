Um die innovativsten Unternehmen in Österreich zu ermitteln, wurden verschiedene Befragungen unter Expert:innen und Mitarbeiter:innen durchgeführt sowie objektive Kriterien berücksichtigt.

Eine zentrale Rolle mit der höchsten Gewichtung spielte dabei eine Jury aus 40 Expert:innen zum Thema Innovation. Sie bestand aus ausgewählten Unternehmensberater:innen, Patentanwält:innen und Start-up-Expert:innen (siehe Jury Seite 50).

Zudem wurden über ein Online-Access-Panel über 400 weitere Expert:innen und Akademiker:innen mit Erfahrungen im Bereich Innovation befragt. Aufgabe der Expert:innen war es, innovative österreichische Unternehmen zu benennen sowie Unternehmen bezüglich der Innovationsbereiche zu bewerten.

Für die Sicht der Beschäftigten wurden mehr als 9.000 Arbeitnehmer:innen in Österreich befragt. Diese wurden darum gebeten, ihren eigenen Arbeitgeber sowie weitere ihnen bekannte Unternehmen zu bewerten. Unternehmen hatten dabei die Möglichkeit, sich via trend-Website für das Ranking zu registrieren und die Befragung direkt an ihre Mitarbeiter:innen weiterzuleiten.

Aus den verschiedenen Befragungen erfolgten insgesamt rund 25.000 Evaluierungen zu Unternehmen in Österreich. Im Bereich der Produktinnovation wurden die jeweils angemeldeten Patente und Marken berücksichtigt. Dafür wurde der Patent Asset Index™ von LexisNexis® PatentSight+™ herangezogen.