Leo Hillinger - Ein wilder Hund auf der Siegerstraße

Winzer Leo Hillinger ist ein Enfant terrible seiner Zunft. Fesch, erfolgreich und Extremsportler, passt er in keine Schablone.

Die blonde Mähne von einem Haarreifen gebändigt, mit kurzen Freizeithosen und Flip-Flops bekleidet, so lässig trifft man Leo Hillinger in seinem Weingut im burgenländischen Jois an. Den rechten Unterarm ziert ein weißer Verband. "Ich habe mir beim Downhill-Biken den siebten und achten Brustwirbel angeknackst und mein Schulterbandl ist gerissen. Die Fleischwunde zähle ich gar nicht“, schildert der Winzer die Folgen seines kapitalen Sturz.

"Ein wilder Hund“ war Hillinger schon als Kind, "zum Leidwesen meiner Mamsch“. Das ist Leo Hillinger, geboren im Dezember 1967, wie man ihn kennt: direkt, authentisch, ein Unikat seiner Zunft. Und einer, der sich wie kein zweiter inszeniert. Was gleichzeitig Fluch und Segen ist. Es ärgert ihn noch immer, dass er als Promi-Winzer abgestempelt wird. Es ärgert ihn der gerne weitererzählte Satz, dass sein Marketing besser als seine Weine sei. Und es ärgert ihn, als leichtlebiger Party-Tiger zu gelten.

Start mit Schulden

Dabei sieht die Realität ganz anders aus, sagt Hillinger. "Als ich mit 21 Jahren den Weinhandel meines Vaters übernahm, habe ich mit 400.000 Euro Schulden begonnen. Das war reines Harakiri.“ In den ersten Jahren nahm der Jungwinzer jede Arbeit an, um zu überleben. "Ich habe meine Kohle mit Heurigen-Jobs und durch das Abfüllen für andere verdient.“ Nach und nach kaufte der junge Wilde Weingärten hinzu und begann, selbst zu vinifizieren.

Die Rechnung ging auf: Heute sind Hillingers Rebensäfte in vieler Munde, und er ist schuldenfrei. "Ich habe jeden Cent in neue Weingärten investiert. Dafür habe ich bis vor fünf Jahren mit Frau und Kindern noch bei meiner Mutter gewohnt.“ Vergangene Woche erweiterte Hillinger seine Weingüter durch Zukäufe auf 75 Hektar. Pro Jahr werden rund 600.000 Flaschen abgefüllt, der Umsatz beläuft sich auf geschätzte 18 Millionen Euro. Exportiert wird in 18 Länder, hauptsächlich in die USA, die Schweiz, nach Deutschland und China. Dass die Weine, allen voran die Cuvées Hill 1, Hill 2 und 3, laufend ausgezeichnet werden, ist Balsam für Leos Seele.

Aufräumen möchte Hillinger auch "mit der Mär“, dass er für Hofer Wein produziere: "Das Flat-Lake-Projekt hat nichts mit Hillinger-Weinen zu tun. Ich berate junge Weinbauern und Winzergenossenschaften und kontrolliere die Produktion. Das Ergebnis sind gute Weine, die bei vielen Blindverkostungen als Sieger hervorgehen.“ Hillinger ist dennoch Geschäftsführer der Flat Lake GmbH, die sich im Eigentum seiner eigenen Privatstiftung befindet und die die Hofer-Weine produziert. Kurz: Hillinger produziert die Hofer-Weine nicht selbst, aber das Unternehmen, das ihm gehört.

Leo Hillinger am Mountainbike © Cape epic

Kurze Nächte

Hillinger ist ein Kämpfer, ein wilder Hund. Er kommt mit täglich fünf Stunden Schlaf aus. In der Früh radelt er bereits durch die Weingärten rund um Jois und schaut, wie es um die Ernte bestellt ist. Seiner Familie und dem Sport widmet er sich tagsüber. Wenn alle schlafen gehen, ist er wieder am Werk, meist bis Mitternacht. "Wirklich entspannen kann ich nur beim Radfahren. Ich habe ja sonst keine Hobbys.“

Also fährt Leo harte Radmarathons und trainiert hart dafür. Rund 10.000 Kilometer spult er jährlich ab, im Winter ist Hillinger oft wochenlang in Südafrika, wo er als eines seiner jährlichen sportlichen Highlights bereits mehrmals an einem der härtesten Mountainbike-Rennen der Welt, der Cape Epic in Südafrika teilnahm. "Du fährst in acht Tagen 739 Kilometer und 16.000 Höhenmeter. Das ist zwei Mal der Mount Everest.“ Die Bedingungen sind wahrlich kein Zuckerschlecken. Zerfressene Ketten und Lager sowie zermürbte Knochen sind noch die kleineren Übel. Hinzu kommen extreme Temperaturschwankungen, gepaart mit härtesten Anstiegen.

2015 biss sich Hillinger durch und reihte sich mit Teamkollegen und Radprofi René Haselbacher auf Platz 56 von 800 in seiner Altersklasse ein. "Das ist großes Kino, ein Lebenstraum, der in Erfüllung ging, freute er sich.“ 2019 war ihm dagegen weniger Glück beschieden. Ein kapitaler Sturz zwang ihn dazu, das Rennen abzubrechen und Hillinger landete - wieder einmal im Spital. Nur um wenige Wochen darauf beim auf Rennrädern gefahrenen, vom HILL Racingteam veranstalteten Neusiedlersee-Radmarathon auf Platz 20 - Rang 2 in seiner Altersklasse - ins Ziel zu kommen.

Doch der Sport fordert auch seinen Tribut. Nicht nur wegen der Stürze und der darauf folgenden Verletzungen: "Mein Rücken ist um 25 Jahre älter als ich selbst, meint mein Arzt.“ Doch das hält den Sportler nicht davon ab, sich immer wieder auf nächste spektakuläre Rennen vorzubereiten. Die "Wines to Whales“ in Südafrika gehört dazu, ein Etappenrennen von Stellenbosch bis zur Bucht von Hermanus. Der Benefit an den mittlerweile regelmäßigen Südafrika-Touren des geschäftstüchtigen Winzers: Hillinger kann dabei Sport mit dem Geschäft verbinden und mit seinem Partner, dem renommierten Winemaker Tertius Boshoff, die Zusammenarbeit in Sachen Cape Hill Sauvignon Blanc und Syrah vertiefen.