Die Unzufriedenheit mit der Politik im Allgemeinen und mit der aktuellen Regierung im Besonderen ist jedenfalls derzeit so groß, dass jene Partei am meisten profitiert, die diese Unzufriedenheit am cleversten bewirtschaftet: die FPÖ. Das ist überraschend, denn die Kompetenz zur Umsetzung von Wirtschaftsthemen wurde in den letzten Jahrzehnten durchgängig am stärksten der ÖVP bescheinigt. Doch derzeit trauen der Kanzlerpartei nur noch 15 Prozent der Befragten zu, in ihrem Stammgebiet auch die fähigste Partei zu sein. Mit neun Prozentpunkten Vorsprung führt die Kickl-Partei. Die SPÖ kann keine Antiregierungspunkte sammeln, und selbst die wirtschaftsliberalen Neos kommen nicht über das Niveau ihrer sonstigen Umfragewerte hinaus.