Die Jungen haben auch ein anderes Urteil, was die Klimaschutzpolitik in der jetzt ablaufenden Legislaturperiode unter Schwarz-Grün betrifft. Generell ist die Unsicherheit, abzulesen in der Höhe der „eher" bzw. „weniger" - Antworten, hoch. Während in der Gesamtbevölkerung jedoch 45 Prozent der Regierungskoalition für die vergangenen fünf Jahre prinzipiell gute Noten geben, sehen die Unter-30-Jährigen die Arbeit von Nehammer, Gewessler & Co. in diesem Bereich mehrheitlich positiv, jedenfalls in der Tendenz: 20 Prozent „auf jeden Fall“, weitere 32 Prozent „eher doch".