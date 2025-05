Ab 1. Juni: Trump kündigt 50-Prozent-Zoll auf EU-Waren an

Der Euro-Stoxx-50 rutschte daraufhin tief ins Minus und rasselte bis etwa 14.25 Uhr um 2,78 Prozent auf 5.273,73 Einheiten nach unten. Der deutsche DAX sackte um 2,67 Prozent auf 23.355,87 Zähler ab. Der britische FTSE verlor etwas moderatere 1,31 Prozent auf 8.625,02 Punkte. Vor der Trump-Meldung tendierten die Indizes im Mittagshandel stabil und wenig verändert.

In einer Branchenbetrachtung erfasste der Abwärtssog Aktien aus allen Sektoren. Am tiefsten in die Verlustzone rutschten Banken-, Automobil-, Einzelhandels- und Technologietitel. Im Euro-Stoxx-50 brachen die Papiere von EssilorLuxottica, BBVA Banco Bilbao, Stellantis, Merceds Benz und UniCredit jeweils um mehr als vier Prozent ein. BMW-Anteilsscheine bremsten exakt um vier Prozent.

Die Bayer-Aktie gab vergleichsweise geringe 0,8 Prozent nach. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern kann sich Hoffnungen auf eine Zulassung seines Kassenschlagers Eylea für eine längere Behandlung in der EU machen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) habe eine Zulassungserweiterung für das Augenmittel empfohlen, teilte Bayer mit.

In London gewannen die Aktien der Investment-Plattform AJ Bell 5,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnsprung fürs Halbjahr gemeldet hat. Im Plus waren in London auch vereinzelt Aktien aus der Luftfahrtbranche. Die Titel der Airline Easyjet legten 1,1 Prozent zu.

(trend/APA)