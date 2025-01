Trump - was von Tag 1 an geplant ist

Vielfach handelt es sich also um Signale an Trumps Wähler:innen, teilweise um eine Verschärfung der Handelspolitik von Biden, überwiegend aber um eine demonstrative Abkehr von der Politik des Vorgängers. Bitter für Joe Biden ist das Faktum, dass seine groß angelegten Wirtschaftsprogramme erst jetzt Wirkung entfalten, allen voran der Chips and Science Act und der Inflation Reduction Act (IRA). Sie sollten Investitionen in Bereichen anziehen, die strategisch wichtig sind und in den USA weitgehend ausgedünnt: im Halbleiterbereich und bei grünen Technologien. Von der Investitionsentscheidung bis zur Fabrikeröffnung ist es allerdings in der Regel ein langer Weg, und so könnte es kommen, dass Trump und seine Verbündeten sich für viele Werkseröffnungen feiern lassen werden, die auf das Konto seines Vorgängers zu buchen wären. „Für viele Progressive“, so Mulholland, „ist es frustrierend, nun zu sehen, dass Trump den Benefit haben wird, obwohl er gegen den IRA die gesamte Zeit opponiert hat.“

Eine vollständige Rückabwicklung dieser Großsubventionsprogramme ist schwer vorstellbar, dazu hätten auch viele von Republikanern beherrschte Gebiete in den USA zu große Vorteile davon. Mulholland: „Ich schätze, es wird am ehesten eine Rückforderung der Steuergutschriften, zum Beispiel bei Elektroautos, geben.“