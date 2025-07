Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ist für eine härtere Gangart der EU im Zollstreit mit den USA. „Wir brauchen uns vor Donald Trump nicht fürchten“, sagte der Minister am Freitag. Oberstes Ziel sei nach wie vor eine Verhandlungslösung, aber wenn nötig, sollte die EU auch Gegenzölle verhängen. Die geschätzten Einnahmen aus diesen Zöllen würden 16 Mrd. Euro betragen und sollten zweckgebunden den vom Zollstreit besonders betroffenen Branchen zugute kommen.

„Etwas mehr Selbstbewusstsein würde der Europäischen Union gut tun“, sagte Hattmannsdorfer in einem Pressegespräch nach Beratungen mit führenden österreichischen Ökonomen. „Bei allem Respekt - so, wie wir uns bisher positioniert haben, kann es nicht mehr weiter gehen. Wenn Donald Trump uns einen Brief schreibt mit der Androhung von 30 Prozent Zöllen, dann müssen wir adäquat reagieren, dann müssen wir auch Muskeln zeigen.“

Das erste Maßnahmenpaket im Ausmaß von 21 Mrd. Euro werde mit 6. August in Kraft gesetzt, berichtete der Minister. Eine zweite Liste mit Waren- und Produktgruppen, auf die Gegenzölle eingehoben werden, sei ebenfalls finalisiert worden. Darüber hinaus habe die EU-Kommission auch ein drittes Paket insbesondere im digitalen Bereich und gegen BigTech-Konzerne angekündigt.