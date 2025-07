US-Zölle: EU legt neue Liste für Gegenzölle vor

Der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic kündigte nach einem Handelsministertreffen in Brüssel die zusätzlichen Gegenzölle an. Bei den Vorbereitungen für die Gegenmaßnahmen geht es um eine Liste mit Industrie- und Agrarerzeugnissen aus den USA, die von neuen Zöllen der EU betroffen sein sollen, falls die europäischen Bemühungen für eine gütliche Einigung scheitern. Sie wurde nach einer öffentlichen Konsultation zuletzt noch einmal etwas angepasst. Ursprünglich umfasste sie Importe aus den USA in die EU im Wert von sogar 95 Milliarden Euro.

Welche Produkte von der Liste gestrichen wurden, sagte Sefcovic zunächst nicht. Auf ihr standen auch symbolisch relevante Erzeugnisse wie amerikanische Flugzeuge, Autos und Bourbon Whiskey. Bei den Vorbereitungen für die Gegenmaßnahmen ging es laut EU-Kreisen um eine Liste mit US-Produkten, die von neuen Zöllen der EU betroffen sein könnten, falls die Verhandlungen über eine einvernehmliche Lösung nicht zu einem Erfolg führen sollten. Sie wurde nach einer öffentlichen Konsultation zuletzt noch einmal etwas angepasst und beläuft sich auf die nunmehr genannten 72 Mrd. Euro.