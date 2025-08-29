Politik Backstage Podcast (XI): Bablers Buddha-Moment

Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.

Diese Woche analysiert Josef Votzi in seinem Podcast, wie Kanzler Christian Stocker vorab ÖVP-Parteifreunde und Neos mit seinem Ja zur neuen Mietpreisbremse von Andreas Babler nachhaltig verstörte.