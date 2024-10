„Politik Backstage“: Panik auf der Titanic

Die Parole „Ja zu einer Koalition mit der SPÖ, aber ohne Babler“ gewinnt freilich nun auch beim notwendigen Dritten im Regierungsbund an Zulauf. Im erweiterten Bundesvorstand der Neos, der grünes Licht für eine Koalition geben muss, „haben inzwischen diejenigen die Oberhand, die sagen: Mit Babler am Kabinettstisch kann ein pinkes Regierungsprojekt nicht gelingen“, so ein Neos-Insider. Vor allem wirtschaftsaffine Neos-Leute wie Partei-Mitgründer Veit Dengler und Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn würden das als Verrat an der pinken Sache sehen. Denn: „Auf Biegen und Brechen in eine Regierung zu gehen, würde am Ende nur die Grünen stärken“, so der Neos-Insider.

In der ÖVP-Zentrale sitzt derweil Ex-Staatssekretär Florian Tursky vor einem wachsenden Datenberg auf seinem Laptop. Der als Spitzenkandidat einer runderneuerten ÖVP-Liste beim Anlauf auf das Bürgermeisteramt gescheiterte Innsbrucker wurde von Parteichef Karl ­Nehammer aufgefangen und schon im Frühsommer mit der Arbeit an einem Regierungsprogramm für ein Kabinett Nehammer II beauftragt.

Der frühere Büroleiter des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter hat sich nicht nur in der eigenen Partei einen guten Ruf als sachkundiger Staatssekretär für Digitalisierung erarbeitet. Tursky verfügt über einen guten Draht sowohl in die diversen ÖVP-Lager als auch zu einigen Exponenten einer möglichen Dreierkoalition. In der ÖVP wird Tursky daher gar schon als Kanzleramtsminister für die Regierungskoordination gehandelt.

Ein ÖVP-Mann mit reichlich Erfahrung im oft sehr rumpeligen Koordinationsalltag der noch amtierenden türkis-grünen Regierung sagt: „Das ist ein Job, den man bestenfalls erleiden muss, aber niemandem wünschen sollte. Wer das Innenleben von Zweierkoalitionen kennt, weiß: Drei höchst unterschiedliche Partner, noch dazu mit sehr selbstbewussten Führungspersonen, zu koordinieren, hat alles von einem Himmelfahrtskommando.“