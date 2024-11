Politik Backstage: Neustart als Hindernislauf

Karl Nehammer, Übergangskanzler mit der Option auf Verlängerung, gab ÖVP-intern kurz vor dem Nationalfeiertag die Parole aus: „Die neue Regierung muss in 85 Tagen stehen.“ Teilnehmende Beobachter nahmen noch in laufender Sitzung den Kalender zur Hand und errechneten als Antrittsdatum des Kabinetts Nehammer II den 15. Jänner 2025.

Passenderweise ist das ein Mittwoch, also jener Tag, an dem die wöchentliche Ministerratssitzung ansteht. Klappt die Regie, dann kommen an diesem Tag erstmals am grün bespannten, ovalen Tisch im Kanzleramt die neuen Ressortchefs von Schwarz, Rot und mutmaßlich Pink zusammen.

Bald ein Viertel der proklamierten 85 Tage für die Regierungsbildung wird freilich nach wie vor mit dem Vorspiel ­verbraucht. Erst tanzten die Parteichefs in der Reihenfolge, die der Wähler bestimmt hatte, zum vertraulichen Meinungsaustausch beim Bundespräsidenten an. Danach trafen sich alle Parteichefs auf Wunsch der Hofburg jeweils zu Vieraugengesprächen. Anfang der Woche vier nach dem Wahlgang gab Van der Bellen erstmals einen offiziellen Regierungs­bildungsauftrag – an den amtierenden Kanzler. Ein paar Tage danach beschnupperten sich allein die Verhandlungsteams von ÖVP und SPÖ erstmals für ein paar Stunden bei Tafelspitz mit Spinat – um sich anschließend in die Herbstferien zu verabschieden. Zurück in Wien wollen sie in Woche sechs nach der Wahl endlich zur Sache kommen. Die Meetings ­wurden und werden freilich weiterhin nicht als Regierungsverhandlungen, sondern als Sondierungen ­ausgeschildert.

Zwei Wochen nach dem Go aus der Hofburg war aber nicht einmal klar, ob sich Schwarz und Rot weiterhin nur zu zweit beschnuppern oder von Anfang an den möglichen Dritten im Regierungsbund dazunehmen. Unbestritten ist inzwischen zwar in beiden Lagern, dass die knappe Mehrheit von ÖVP und SPÖ mit einem Mandat Überhang nicht fürs gemeinsame Regieren reicht. Wie und wann ein dritter Partner mit an den Tisch kommt, war aber bis zuletzt offen (...)