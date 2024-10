„Politik Backstage“: Dreier-Koalition „klassisch“ oder „light“

Nach den Blauen haben die Schwarz-Türkisen nun den zweiten Koalitionspartner auf Sicht verbrannt. Die meisten Umfragen vor der zurückliegenden Wahl legten nahe: Wenn Schwarz-Türkis in der Nach-Kurz-Ära das alte Bündnis mit den Roten wieder aufleben lassen will, brauchen sie einen Dritten im Regierungsbund. Wegen der massiven Aversion gegen die Grünen vor allem in der Wiener SPÖ und der Parole „Nie-mehr-wieder-mit-den-Ökos” vor allem beim ÖVP-Wirtschaftsflügel, schien der rot-weiß-rote Teppich für Beate Meinl-Reisinger & Co in Regierungsämter und Gestaltungsmacht gelegt.

Jetzt, wo es nach den erwartbaren ergebnislosen Gesprächs-Ehrenrunden zwischen Schwarz-Türkis & Blau ans Eingemachte Richtung einer Koalition von SPÖ, ÖVP und Neos gehen soll, wachsen da wie dort Zweifel am Sinn und dem Gelingen dieser Premiere auf Bundesebene.

In der ÖVP malen vor allem Wirtschaftsvertreter, aber auch Regierungspraktiker aus der ersten und zweiten Reihe Schreckensbilder: Von der im freien Fall befindlichen Ampel-Koalition in Deutschland bis zum Himmelfahrtskommando, ein Dreierbündnis im Koalitionsalltag zu managen.

In der SPÖ besteht null Interesse, eine vor allem in den zentralen Wirtschaftsfragen der ÖVP nahestehende Partei als Zünglein an der Waage zuzulassen. Dazu kommt das unausgesprochen Kalkül des Parteichefs: In einem Zweierbündnis, das mit 92 von 183 Mandaten mit nur einer Stimme Überhang eine Mehrheit hat, hat jeder der Handvoll Bableristen in den Abgeordneten-Reihen ein massives Gewicht.