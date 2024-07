Finanzminister Magnus Brunner als EU-Kommissar nominiert

Wochenlang hatten die Regierungspartner verhandelt, wer der als nächster österreichischer EU-Kommissar nominiert werden soll (siehe auch: Politik Backstage - Hitzekoller am Ballhausplatz). Praktisch am letzten Drücker, am 31. Juli 2024, haben ÖVP und Grüne nun eine Einigung erzielt. Der aktuelle Finanzminister Magnus Brunner soll dem Langzeit-Kommissar Johannes Hahn nachfolgen.

Brunner ist der einzige Kandidat, den die österreichische Bundesregierung nominiert. Diese setzt sich damit auch über den von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäußerten "dringenden Wunsch" hinweg, dass jeder EU-Staat zur Sicherung der Geschlechterparität jeweils einen Mann und eine Frau nominieren soll. Bundeskanzler Karl Nehammer erklärte dazu, dass der Wunsch "keine Muss-Bestimmung" sei.

"Magnus Brunner kennt die Herausforderungen auf europäischer Ebene und wird sicherstellen, dass sowohl österreichische Interessen als auch europäische Werte in der Kommission gleichermaßen vertreten sind", erklärte Nehammer die Wahl und auch der Grüne Vizekanzler Werner Kogler gibt dem Finanzminister Lob mit auf den Weg. Brunner sei in Europa anerkannt, über die Grenzen Österreichs hinweg gut vernetzt und bringe mehrere Kompetenzen mit. Man habe in den vergangenen Jahren sehr konstruktiv zusammengearbeitet.