"Europas Wettbewerbsfähigkeit ankurbeln"

Due Europäische Union habe in denn vergangenen Jahren in beispiellosem Maße öffentliche Investitionen in strategisch wichtige Sektoren wie Energie und Cleantech gelenkt. 400 Milliarden Euro wurden aus dem NextGenerationEU Topf investiert, zusätzlich wurden mehr als 550 Milliarden an nationalen Fördermitteln für Investitionen in saubere Technologien und Energie genehmigt.

"Jetzt ist Zeit, um das in Europa vorhandene immense private Kapital zu mobilisieren. Wenn wir die industrielle Revolution unserer Zeit finanzieren wollen, müssen wir privates Kapital in Europa mobilisieren", ruft von der Leyen auf.

470 Mrd. EUR an privaten Investitionen könnten jedes Jahr zusätzlich mobilisiert werden, wenn die Kapitalmarktunion, die vor fast zehn Jahren auf den Weg gebracht wurde, vollendet werde. In den letzten Jahren seien dafür bereits in vielen Punkten Fortschritte erzielt worden. So wurde etwa der Börsenzugang für Unternehmen, besonders für KMU, in ganz Europa erleichtert.

Als nächste Schritte stünden die Harmonisierung nationaler Vorschriften, beispielsweise im Insolvenzrecht und die Schaffung grenzüberschreitend verfügbarer Sparprodukte für Kleinanleger an.