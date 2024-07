Der Milliardär hinter den französischen Rechtspopulisten

"Mein Plan für Frankreich", so titelte kürzlich die Sonntagszeitung "Journal du Dimanche", die ein vierseitiges Exklusiv-Interview mit Bardella brachte. Die Zwischentitel lasen sich wie eine Wahlkampfbroschüre: "Ich will die Wirtschaft stabilisieren" und "Alles ist bereit. Ich habe die Regierung schon im Kopf".

Bolloré strebte schon lange eine "Union der Rechten" an. Und im aktuellen Wahlkampf zur Parlamentswahl scheint dies weitgehend gelungen: Bardellas Partei bekam Zulauf sowohl von der noch weiter rechts stehenden Partei Reconquête, als auch von den konservativen Republikanern. In beiden Fällen gab es offensichtliche Verbindungen zu Bollorés Medien.

So rief ein Moderator des Senders CNews während einer Talkshow Bardella an und ließ eine Vertreterin von Reconquête auf dessen Anrufbeantworter sprechen: "Jordan, eine Koalition ist möglich!". Der beste Fang für den RN war jedoch Eric Ciotti, der Parteichef der Republikaner. Dieser kündigte sein Überlaufen zu den Rechtspopulisten an, nachdem er mit Bolloré in dessen Pariser Residenz zu Mittag gegessen hatte.