Von Renaturierung zur Entwaldung: Nächste EU-Verordnung empört

Ab Ende 2024 ist der Handel von u.a. Sojaprodukten an strenge Nachweisregeln gebunden, gedacht eigentlich gegen Brandrodung oder Abholzung (Südamerika, Osteuropa). Das verteuert nicht nur Futtermittelimporte und folgend Lebensmittel, sondern ruiniere auch den Markt für bereits 11.000 heimische Landwirte, klagt Karl Fischer, Obmann des Vereins Soja aus Österreich: „Unsere Betriebe fürchten ein Chaos zu Jahresende“. Brüssel will von ihnen etwa Geodaten aller Felder, vage Nachweise über Rodungsfreiheit (obwohl Waldflächen zunehmen), sogar Verkaufsmeldungen vom Wochenmarkt, gewährt aber Ausnahmen für bisherige Rodungen (Stichtag 2020) in Südamerika. Fischer: „Ein bürokratisches Monster, wie wir es bisher nicht für möglich gehalten haben“.