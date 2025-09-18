Die Debatte um leistbares Wohnen ist längst zu einem zentralen gesellschaftlichen Brennpunkt geworden – und damit auch ein willkommenes Spielfeld für populistische Forderungen. Erst diese Woche wurde nach der Mietpreisbremse für geregelte Mieten, auch eine für ungeregelte Mieten präsentiert. Was nach einer schnellen Lösung klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als gefährliche Scheinmaßnahme. Denn staatliche Eingriffe wie Mietpreisdeckel entlasten zwar kurzfristig Mieter:innen, richten aber langfristig massiven Schaden im System an.

Die Folgen kennen wir: Vermieten wird unattraktiv, Investitionen bleiben aus, notwendige Sanierungen werden verschoben. Wohnungen verschwinden vom Mietmarkt, das Angebot sinkt. Gleichzeitig drängen mehr Menschen ins Eigentum, wodurch die Preise steigen – eine Spirale, die sich immer schneller dreht. Am Ende verlieren alle: Mieter:innen, Eigentümer:innen und die Stadt selbst. Wien droht Substanz und Attraktivität einzubüßen.



Absurd ist, dass rund drei Viertel des Wiener Wohnungsmarkts bereits reguliert sind – durch Gemeindebauten, Genossenschaften oder Richtwertmieten. Dennoch konzentriert sich die Politik auf den kleinen frei vermietbaren Rest. Symbolische Eingriffe nach dem Gießkannenprinzip sind nicht nur wirkungslos, sondern verschärfen die Schieflage weiter.