Unzulässige Inflationsanpassung: Mieterhöhung kann zurückgefordert werden

Heute beinhaltet fast jeder Mietvertrag einen wertgesicherten Mietzins in Form einer Wertsicherungsklausel. Das sind in Mietverträgen vorkommende Vertragsbestimmungen, die den Mietzins – häufig angelehnt an den Verbraucherpreisindex (VPI) – der Inflation anpassen und dadurch einen etwaigen Wertverlust der Miete verhindern sollen. Der Vermieter möchte seine Mieteinnahmen dadurch vor einer allfälligen Entwertung schützen. Dies hat nachteilige Folgen für Mieter, da die Miete in Folge stetig steigt. In den letzten Jahren haben wir es mit starken Inflationserhöhungen und in Folge stark gestiegenen Mietpreisen zu tun gehabt.

Der Begriff „Wertsicherungsklausel“ ist vielen fremd, obwohl fast jeder davon betroffen ist und diese Klausel im Mietvertrag wohlmöglich auch unterschreiben hat. Mietverträge enthalten oft standardisierte Formulierungen wie: “Der Mietzins wird angelehnt an den VPI wertgesichert. Sollte dieser Index nicht verlautbart werden, gilt jener als Grundlage für die Wertsicherung, der diesem Index am meisten entspricht.“ Der OGH hält diese Formulierung für zu unklar, da der Verbraucher nicht wüsste, welcher Index bei Wegfall des VPI heranzuziehen ist und wer diesen Index bestimmt.

Der OGH hat aber noch eine Reihe weitere Kriterien bestimmt, wonach sich Wertsicherungsklauseln messen lassen müssen. Oft ermöglichen Wertsicherungsklauseln etwa auch Mieterhöhungen innerhalb der ersten zwei Monate nach Vertragsabschluss und widersprechen somit ebenso dem Konsumentenschutzgesetz.