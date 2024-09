AMS-Chef Johannes Kopf: "Österreich kann mehr"

Bis heute gibt es keine einheitliche Sozialhilfe, obwohl beide Anliegen – die Armutsbekämpfung wie auch das Aufrechterhalten von Arbeitsanreizen – dringend Lösungen erfordern. Beim AMS betreuen wir aktuell rund 2.500 arbeitslose Geflüchtete in Oberösterreich, ein paar Hundert in Salzburg oder Kärnten, aber mehr als 32.000 in Wien. Und bis heute eignet sich das Thema hervorragend für politischen Streit. Die fast schon berühmten 4.600 Euro Mindestsicherung für eine neunköpfige geflüchtete Familie in Wien waren das bisher größte Wahlkampf-Aufreger-Thema.

Ohne Bereitschaft zu Kompromissen sind aber keine Fortschritte möglich. Die österreichische Verfassung sieht ein Verhältnis- und kein Mehrheitswahlrecht vor. Das bedeutet, dass die Umsetzung notwendiger gesetzlicher Reformen Kompromisse zwischen zwei, künftig möglicherweise sogar drei Parteien im Nationalrat verlangt, denn die letzte absolute Mehrheit auf Bundesebene gab es für die Regierung Kreisky IV bis 1983.