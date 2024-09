Speedinvest CEO Oliver Holle: "Die Magie von Visionen"

Wir brauchen Politik, die in der Lage und willens ist, ein wirklich neues Bild einer positiven Zukunft unserer Gesellschaft zu zeichnen, das in uns allen Sehnsucht auslöst.

Denn natürlich kann man über die einzigartige Gemengelage an fundamentalen Durchbrüchen in künstlicher Intelligenz, Biotech oder Materialforschung diskutieren, über Gefahren, ethische Fragestellungen und die globalen Folgen für unsere Gesellschaft. Oder über die dramatischen Folgen der Erderwärmung sprechen und sich fragen, wie es unseren Kindeskindern in so einer Welt ergehen wird. All das macht Sinn, aber es trägt am Ende nur wenig zu einer gemeinsamen Lösung bei.

Im Gegenzug sollten wir mit Energie und Leidenschaft über die unglaublichen Chancen sprechen, die sich gerade für ein kleines, exportorientiertes Land durch diese Quantensprünge in der Technologie in vielen neuen Sektoren bieten. Jede Krise ist eine Chance, jede Disruption mischt die Karten neu und bietet vormaligen Nachzüglern die Chance, in die erste Reihe zu treten. Das gilt auch für Österreich.

Warum soll Österreich nicht zur Tech-Nation wie Israel, Estland oder neuerdings Frankreich werden? Was hält uns davon ab, unseren enormen Reichtum und unsere besten Köpfe in die Wende zu einer Innovations- und Klimaökonomie zu investieren? Wien hatte schon einmal, vor gerade einmal etwas mehr als 100 Jahren, die globale Führungsrolle im Bereich Innovation und Kreativität. Wo steht geschrieben, dass wir uns nicht wieder neu erfinden können? Nichts an so einem Zielbild würde der Kulturnation, unserem Naturparadies oder dem nationalen Stolz schaden, sondern im Gegenteil all dies und unseren Wohlstand langfristig absichern.