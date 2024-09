Wozu sind denn Blumen und Schmetterlinge schon nütze? Ist es nicht egal, ob auf einer Wiese zehn oder 50 Pflanzenarten vorkommen? Solche oder ähnliche Fragen werden immer noch oft gestellt, wenn es darum geht, den Wert einer intakten Natur darzustellen.

Der Wert einer intakten Natur ist tatsächlich nicht eindeutig in Geld zu beziffern. Ebenso wie sich der Wert von Gesundheit oder einer funktionierenden und gerechten Gesellschaft nicht angemessen in Euro oder Dollar ausdrücken lässt. Im Grunde lässt sich gerade das offensichtlich Notwendige, die Basis individuellen oder gesellschaftlichen Wohlergehens, nur behelfsmäßig in finanziellen Größen bemessen. Denn konsequent gedacht sind es unbezahlbare Güter. Es gibt keinen Markt dafür, und doch haben sie ihren Preis, wenn wir sie verlieren.

Ohne intakte Natur keine Bestäuber und Nützlinge auf unseren Feldern und damit ausbleibende Ernteerträge, verstärkter Chemieeinsatz und Böden, die aus dem Gleichgewicht kommen. Ohne intakte Auen kein Schutz vor Hochwässern, die wir in Österreich in diesem Sommer nur zu häufig miterleben. Ohne intakte Wälder steigende Bedrohung durch Muren und Lawinen, die ins Tal donnern. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Der Rückgang der Artenvielfalt erscheint da oft als stiller, weniger spektakulärer Effekt. Aber er ist auf Sicht mit Sicherheit einer der wichtigsten. Die Vielfalt der Lebewesen, die über viele Millionen von Jahren entstanden sind und in einem feinen, hochkomplexen Netzwerk miteinander verwoben sind, ist die wertvollste Ressource, die uns dieser Planet bietet. Wir sind weit davon entfernt, dieses Zusammenspiel insgesamt zu verstehen. Wir kennen nicht einmal alle Akteure. Und – was wir oft vergessen – wir selbst sind Teil dieses Netzwerkes, eingewoben in das gewaltige System des „Lebens“.